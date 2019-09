Slavnostně ji otevřeli v pátek 13. září. Místostarosta Litoměřic a jednatel Zahrady Čech Lukas Wünsch připomněl, že loni v září na výstavišti zlomili rekord. „Celá léta byla návštěvnost kolem 80 tisíc, loni byla 90 tisíc. Mým cílem je, aby to letos bylo 100 tisíc,“ řekl Wünsch.

Letošní úrodu bilancoval předseda krajské agrární komory Jaroslav Brožek. Podle něj zdejší zemědělci bohužel nesklidili dost obilovin. „Ztráty u ozimu byly kolem 20-25 procent,“ konstatoval. Situace je prý v nejsušší oblasti ČR ve srážkovém stínu pod Krušnými horami o dost horší než ve zbytku země. „Do letošních žní nebylo ani do 200 milimetrů, jako bylo loni,“ připomněl. Situace je prý pro místní pěstitele o to těžší, že tržní cena obilovin je o 50 korun na metrák níž než loni.

Tradici je třeba udržovat

Předseda zelinářské unie Čech a Moravy Petr Hanka pochválil řadu zahrádkářů na veletrhu. „Českou zahrádkářskou tradici je potřeba udržovat. Žádná zelenina není tak zdravá jako mrkev nebo kedluben, které vyrostou na vaší zahrádce. Věnujte se tomu, a když se něco nepovede, spolehněte se na nás,“ uvedl Hanka. Podle něj si ČR vystačí s vlastní zeleninou jen z 30 procent. „Ale přeci není normální ani ekologické cestovat za zeleninou přes půl Evropy, ne-li přes půl světa,“ dodal předseda.

Nadšený z letošní úrody nebyl ani předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. „Letos nebyla ideální, na některých místech ji ovlivnilo počasí. Ale to, co jsme sklidili a co ještě sklidíme, je ve špičkové kvalitě,“ ubezpečil Ludvík. Chce věřit, že když jdou lidé nakupovat ovoce do supermarketu, dávají přednost českému, nebo že chodí přímo na farmy. „To je ten nejlepší způsob, jak nám pomůžete. Také abyste se i do budoucna mohli těšit ze sadů. Litoměřicko je důkazem, že jsou skvělým, oku lahodícím prvkem v krajině,“ dodal Ludvík.

Biskup litoměřický Jan Baxant připomněl, že Litoměřicko je obecně známo jako „Zahrada Čech“ pro jeho úrodnost, ale stejně oblast nazývají i v církevních kruzích, protože je sídlem biskupství. Zářijový termín, kdy se veletrh koná, je podle něj ideální pro díkůvzdání za úrodu. V té souvislosti ho hodnocení té letošní od expertů zarazilo. „My obyčejní laici si myslíme, že letošek byl mimořádně plodný, všechny stromy byly obalené ovocem, všude všeho hojnost,“ uvedl biskup.

Se vzdáleností klesá kvalita

V pátek také na Zahradě Čech vyhlašovali Regionální potravinu Ústeckého kraje. V soutěži zabodovaly i jehněčí klobása od pršutérie Chovaneček z Hlinné, kozí váleček ve vosku z držovické kozí farmy nebo mrkvový dort od polepských cukrářů Family Bakery. Celostátní klání lokálních výrobců vyhlašuje Státní zemědělský intervenční fond v 13 krajích ČR, ocení přitom stovky výrobků. V Ústeckém kraji vybrali 9 ze 180 přihlášených výrobků.

Prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek apeloval po vyhlášení, aby lidé preferovali lokální potraviny. „S globalizací a přesunem potravin na velkou vzdálenost se ztrácí jejich kvalita. Pokud to vyrábíme doma, máme nad tím kontrolu,“ řekl Jandejsek. Podle zcestovalého odborníka navíc nikde taková kontrola výrobků jako v ČR neexistuje. Soběstačnost země se podle něj v současnosti pohybuje kolem 50 procent, u jednotlivého sortimentu se ale liší a někde je dost nízká.