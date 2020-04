Blankytně modrá obloha se zářícím slunečním kotoučem, příjemná teplota a blížící se velikonoční svátky by tradičně nalákaly místní i turisty do liberecké zoologické zahrady. Ta se ale díky karanténě změnila. Hlavní vchod je uzavřen a turnikety nevpouštějí návštěvníky.

Po vstupu do zoo mám pocit, jako bych se ocitl v alternativní realitě tolik odlišné oproti normálnímu stavu. Místo všeobjímajícího ruchu, pokřiku dětí a obdivování zvířat se mi naskýtá pohled na prázdný areál. „Celá organizace nyní funguje ve výjimečném režimu. U pracovních pozic, které to umožňují, pracují někteří zaměstnanci z domova, někteří čerpají dovolenou. Zvířata se však bez každodenní péče chovatelů neobejdou. Na zoologickém úseku působí několik různých týmů chovatelů, které se v práci pravidelně střídají tak, aby se jednotlivé skupiny vzájemně nepotkávaly a případné riziko přenosu nákazy mezi zaměstnanci bylo co nejmenší,“ popisuje aktuální provoz v zoo její tisková mluvčí Barbara Tesařová.

Procházíme kolem zeber, které se zrovna věnují svačince a zvědavě zvedají hlavu, a velbloudů hovících si ve výběhu na sluníčku. Ani absenci návštěvníků nelze využít k věnování se činnostem, které se přes rok nestíhají. „Naopak se snažíme, aby se v zoologické zahradě vyskytovalo co nejméně lidí. Zdraví našich zaměstnanců je pro nás v tuto chvíli priorita,“ upřesňuje Tesařová s tím, že samozřejmostí je nošení roušek a dodržování bezpečnostních opatření. Například porady a předávání informací napříč všemi úseky probíhají až na zcela výjimečné případy výhradně elektronicky.

Karanténa se dotkne oblíbeného turistického cíle hlavně finančně. Zoo Liberec je sice příspěvková organizace města, ale do velké míry její rozpočet závisí na zisku z prodeje vstupenek, upomínkových předmětů, občerstvení a darů od sponzorů a mecenášů. „Přesnou výši finančních ztrát je těžké v tuto chvíli odhadnout, ale víme, že se bude pohybovat ve výši jednotek až desítky milionů korun. Tyto ztráty pak budeme muset kompenzovat výraznými škrty v plánovaných investicích a opravách a možná budeme muset přistoupit i k dalším opatřením. To bude záležet na délce uzávěry zoo i na tom, jakou pomoc nabídne stát,“ nastiňuje situace Barbara. Nicméně se našli lidé, kteří navzdory koronaviru posílají finanční příspěvky.

Mezitím míjíme další zvířata jako antilopy, slony, žirafy a další, pro které život pokračuje navzdory koronaviru. Samice mravenečníka velkého na hřbetě vozí mládě, které se narodilo na konci února. V pavilonu tropů se zase zabydlel pásovec kulovitý. Sedmiměsíční samec dorazil do Liberce z Brna, kde přišel na svět v srpnu loňského roku.

Přesto si v zoo našli cestu, jak alespoň zčásti vykompenzovat lidem současnou situaci. Každý den na sociálních sítích zveřejňují aktuální videa ze života jejich zvířat a připravili pravidelná živá vysílání přímo ze areálu. Zájemci je mohou sledovat každý pátek od 11.00 na Youtube kanále zoo. „Když nemůžou návštěvníci k nám, pokusíme se dostat prostřednictvím moderních technologií my k nim,“ říká s úsměvem mluvčí.

Ochranářské projekty, kterým se v liberecké zoo také věnují, ve světě fungují bez většího omezení. Do každého projektu jsou zapojeny i místní komunity, které se o jejich chod postarají i v případě pandemie koronaviru a absence hlavního lídra.

Po opětovném otevření si Zoo Liberec připravuje i překvapení. „Mohu jen naznačit, že se příchozí mohou těšit na opravené komunikace a stezky ve spodní části zoo, kde momentálně probíhají stavební práce. A na zcela nový živočišný druh v naší kolekci,“ naznačuje Barbara Tesařová.

Teď už stačí jen vyčkat, až se opatření zmírní a zoo bude moci opět otevřít své brány a zaplaví ji veselí a hraví návštěvníci. I já musím přiznat, že i když bylo příjemné mít zoo „sám pro sebe“, tak přece jenom působila trochu smutně… A to jí nesluší…