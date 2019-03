Demonstranti se na prostranství pod Novým mostem, které cirkusy využívají, shromáždili okolo 10. hodiny. V tu dobu začínali na nedělní cirkusové představení přicházet první diváci, jimž protestující nabízeli letáky. Stálo v nich například, že výcvik zvířat v cirkuse je jejich týráním.

„Co mi to tady cpete za pitomosti? To jako že nesmím cvičit ani svého psa,“ osopil se jeden z procházející na ženu, která mu nabízela leták a odrazovala jej od návštěvy cirkusu. Podobných reakcí si během hodiny vyslechli protestující více než dost. „Žádám vás, abyste šli ode mne a mého vnuka,“ jasně se vymezila proti odpůrcům zvířecí drezury další nedělní návštěvnice cirkusu Sultán.

Podle odpůrců mají zvířata v cirkuse nedostatečný životní prostor a cirkusy nejsou výchovné ani pro děti, které navštěvují představení pod šapitó. „Děti vnímají na základě cirkusu přírodu jako atrakci, nezískají k ní skutečný obdiv. Děti by se měly naučit poznávat zvířata v přírodě nebo prostřednictvím filmů nebo knížek,“ snažila se kolemjdoucí přesvědčit svolavatelka protestu Martina Hoskovcová s tím, že nevadí, když děti neuvidí slona panáčkovat nebo medvěda na motorce. „To není jejich přirozená činnost. Zvíře není věc určená pro naši zábavu,“ dodala Hoskovcová.

Během protestu se jeho pořadatelka pustila do debaty také s ředitelem cirkusu Sultán Erikem Berouskem, který přišel s odpůrci diskutovat k pokladně před vstupem do areálu. „Jsme pod státní kontrolou. Navíc každý normální člověk pozná, jestli jsou ta zvířata v kondici, nebo jsou nějak týraná. Týrání zvířat je trestný čin,“ řekl Erik Berousek.

Podle Martiny Hoskovcové je problémem kromě drezury hlavně to, že zvířata nejsou ve svém přirozeném prostředí v přírodě. Zároveň ale ocenila Sultán jako jeden z těch lepších cirkusů. „Ukažte mi tu vaši volnou přírodu. To je vypytlačený, postřílený a vyvražděný. Proč nejdete demonstrovat tam?“ zeptal se Erik Berousek protestujících.

V Děčíně se po jednom z dřívějších podobných protestů uvažovalo o tom, že by ve městě byla produkce cirkusů zakázaná. S návrhem přišel tehdejší náměstek primátorky Valdemar Grešík. Zákaz by mohl být formou městské vyhlášky případně rozhodnutím vedení města nepronajímat cirkusům pozemky. I to by cirkusy z Děčína fakticky vytlačilo, protože město je jediným majitelem dostatečně velkých a vhodných pozemků.

Zatím posledním městem, které vykázalo cirkusy, je jihomoravské Znojmo. To se rozhodlo před několika dny nepronajímat cirkusům své pozemky. Zda to bude rozhodnutí jednorázové nebo trvalé, nemají na jihu Moravy zatím vyjasněné. „Určitě jste zaznamenali některé kauzy, které popisovaly, jak se chovají provozovatelé cirkusů ke zvířatům. Proto nás zajímá názor obyvatel města,“ napsal na sociální síť starosta Znojma Jan Grois.

Ten na svém profilu vyhlásil anketu, zda si lidé ve městě cirkusy přejí. Do hlasování se zapojilo na 2 500 lidí, z nichž čtyři pětiny se vyslovily proti cirkusům. Podle Groise to ale neznamená absolutní stopku cirkusům ve Znojmě. Jejich provozovatelé se totiž mohou dohodnout se soukromými majiteli pozemků.