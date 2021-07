Bouřka rozmetala dva tábory u Nemojova. Hasiči se k dětem museli prořezat

/FOTOGALERIE/ U Nemojova na Královédvorsku rozprášila večerní silná bouřka dva dětské tábory. Děti z jednoho se dostaly s vedoucími do blízké hospody, do druhého tábora se museli hasiči doslova prořezat. Hasičské autobusy odvezly do skautského centra v Hostinném 51 dětí a 13 dospělých. Tři lehce zraněné děti skončily v péči zdravotnické záchranky.

Před týdnem podobným způsobem bouřka zasáhla dětský tábor u Vernéřovic na sousedním Náchodsku. Na stany postavené na hraně lesa udeřila silná bouřka s vydatným větrem a deštěm. Řádění živlů tábor doslova zpustošilo. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

Kvůli popadaným stromům a drátům elektrického vedení byla rovněž uzavřena silnice mezi Nemojovem a Verdekem. "V obou táborech zasahovalo šest jednotek hasičů - tři profesionální a tři dobrovolné. Se zajištěním a průzkumem zasažených táborů nám velmi pomohli také kolegové od policie. Dětem vezeme ještě náhradní spacáky, promokly až na kost," uvedla krátce po půlnoci mluvčí hradeckých krajských hasičů Martina Götzová. Po bouřích už hladiny řek klesly, na třech místech platí nejnižší stupeň Přečíst článek › Právě z Trutnovska měli hasiči večer hlášeno nejvíc problémů. V samotném Trutnově pršelo málo, jiná situace ale byla právě na Královédvorsku. Tady a na Jičínsku spadlo během jedné hodiny přes 30 milimetrů srážek. To je množství, jaké obvykle naprší za necelý měsíc. Nejvíc podle meteorologů naměřila stanice v samotném Jičíně - mezi 21. a 22. hodinou zde napršelo 38,8 milimetrů srážek. Řeky Cidlina a Bystřice poté rychle vystoupaly na 1. stupeň povodňové aktivity. Naopak na východě území východních Čech nepršelo večer skoro vůbec. Střední Čechy po bouřkách: hasiči evakuovali čtyři dětské tábory Přečíst článek › Počet výjezdů hasičů v celém hradeckém kraji v devět hodin večer už překročil stovku. Všude byly popadané stromy, výpadky elektřiny, vytopené sklepy… Ve fotogalerii přinášíme výběr fotografií od našich čtenářů z východních Čech ze včerejších bouřek. Další fotky a videa najdete na facebookových stránkách Krkonošského deníku.