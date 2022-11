Fotograf Deníku Lukáš Kaboň.Zdroj: Jiří ZerzoňDenně fotografové v České republice nafotí tisíce snímků. Pro čerstvého otce a fotografa Deníku Lukáše Kaboně to však není překážka k tomu, aby se o těch jeho vědělo rok co rok. Opět své snímky přihlásil do soutěže a opět obdržel lichotivou zprávu.

„Mezinárodní porotu 28. ročníku soutěže Czech Press Photo oslovily Tvé fotografie zaslané do soutěže. S velkou radostí Ti oznamuji, že soubor Colours of Ostrava je nominován v kategorii umění a kultura. Partnera 28. ročníku soutěže Czech Press Photo pak oslovil Tvůj soubor fotografií Humanitární vlak naděje a s velkou radostí Ti oznamuji, že tento za soubor získáváš Cenu Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky UNHCR,“ mohl si Lukáš přečíst ve své elektronické poště.

Zatímco v případě „coloursáckých“ snímků (fotogalerie níže) si na konečné pořadí ve finálové trojici bude muset počkat do konce ledna, cenou Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se může pyšnit už nyní (viz snímky ve fotogalerii výše). Ta se uděluje fotografii či sérii fotografií z České republiky či zahraničí zachycující co nejvýstižněji problematiku uprchlíků, kteří museli opustit své domovy kvůli obavě z pronásledování.

Nevěděl, do čeho jde

„Byla to jedna z nejnáročnějších reportáží, které jsem letos fotil,“ komentuje Lukáš svou několikadenní cestu na Ukrajinu v humanitárním vlaku. „Nikdo z nás netušil, jak dlouho bude cesta trvat. Člověk ze začátku pořádně nevěděl, do čeho jde nebo co od této reportáže může očekávat,“ cení si fotograf obdrženého uznání.

Velký kus práce odvedl i na finálových fotografiích v kategorii umění a kultura. Obzvlášť proto, že snímky na světoznámém ostravském festivalu fotí každoročně. „Mám z toho obrovskou radost. Festival nejen fotograficky pokrýváme každý rok. Za každým článkem a fotografiemi je neskutečné množství práce. Člověk během pár dní nachodí desítky kilometrů. A každý rok se snaží vyfotit festival trochu jinak než předchozí ročník,“ popisuje úskalí každoročního mapování festivalu ostřílený fotograf.

„Ročník 2022 se do Dolních Vítkovic opět vrátil ve veškeré parádě po covidových letech, kdy byl zrušen. A díky počasí byl i rozmanitější z pohledu fotografického,“ popisuje cestu na „bednu“ Lukáš Kaboň.