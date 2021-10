Hotovo by mělo být na konci příštího roku.

Syn i otec Neudörflovi před nedávnem pozvali do Rožmberka hosty ke slavnostnímu poklepání základního stavebního kamene. Zúčastnili se ho mj. také starostové lipenských obcí, senátor Tomáš Jirsa a Karel Schwarzenberg. Neudörflovi hosty seznámili s projektem v hotelu U Martina a pak je pozvali na prohlídku objektu.

V současnosti nevábně vypadající budova v centru Rožmberka, která je stavebně i historicky cenná, neboť bývala pivovarem vybudovaným Vilémem z Rožmberka, se má začít měnit. Jak již Deník informoval, do Rožmberka se tak opět má vrátit jak pivovar, tak i hotel a restaurace, jež byly součástí areálu, a spolu nimi jsou tu v plánu i další provozy, které budou přínosem pro cestovní ruch. Rekonstrukci chystá rodinný tandem místních podnikatelů, Martinové Neudörflovi starší a mladší.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.