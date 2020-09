Rodina Milana Šíra tak zůstala jen s tím, co pobrali do vlastních rukou. Z bezpečnostních důvodů neměli možnost vzít si z domu své osobní věci, nábytek nebo oblečení. Pomoc jim však nyní proudí ze všech stran.

Ihned po zveřejnění zprávy o události se zvedla vlna solidarity. Lidé se začali ozývat rodině s nabídkou pomoci. Sousedé jim poskytli dočasné bydlení, známí nabízeli fyzickou pomoc a stovky lidí poslaly finanční příspěvek na nově zřízený transparentní účet. Za dva dny se tam sešlo přes 420 tisíc korun. „Chtěl bych všem moc poděkovat. Je úžasné, kolik lidí nabízí pomoc. Jsme vděční za finanční příspěvky, ale i třeba za polévku nebo teplé jídlo. Já jsem kuchař a doma tak většinou vařím já, ale teď na to nebyl čas. Takže něco teplého do žaludku nám moc pomohlo,“ řekl Deníku Milan Šír, který už 18 let pracuje u městské policie v Liberci. Aktuálně jako vrchní inspektor.

Pomoci se mu rozhodli i kolegové. „Už jsem viděl za 30 let, co tuhle práci dělám, ledacos, ale když jsem přišel ke zřícenému domu, stejně mi to vyrazilo dech,“ řekl ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík. Dodal, že Milan Šír dostal volno v práci, kde za něj zaskočili kolegové. „Nyní má rodina kde bydlet a mají vše, co potřebují k životu,“ uvedl Krajčík.

To potvrdil i Milan Šír. „Během pěti dnů jsme v bytě, kde nás nechala bydlet sousedka, vybudovali zázemí pro děti. Ty tak mohly přijet a už s námi poprvé přespat v novém,“ zmínil. „V pondělí už šly poprvé do školy. Stejně tak se já, manželka i tchyně chystáme poprvé do práce. Nemůžeme kvůli tragédii zastavit naše životy,“ vysvětlil Milan Šír.

Dodal, že stavební firma, která na domě před zřícením pracovala, už s rodinou navázala kontakt. Ke zřícenému domu včera také dorazil statik, který by měl určit další postup. V současné době se neví, proč k popraskání a následnému zřícení části domu došlo. Příčinu by měly odhalit znalecké posudky.

Ruku podá i město

Pomoci rodině chce i město Liberec, jeho vedení rozhodlo o poskytnutí finančního daru ve výši 200 tisíc korun. Návrh ale musí na nejbližším jednání, tedy tento čtvrtek, ještě většinou hlasů schválit zastupitelé.

„Jedná se o mimořádnou událost, která rodině Šírových prakticky ze dne na den změnila život. V podobně svízelné situaci se někdy může ocitnout kdokoli z nás. Proto bych rád vyzval širokou veřejnost, abychom společně pomohli a vybrali co nejvíce finančních prostředků, které Šírovi budou nepochybně potřebovat. Sám za sebe jsem už v pátek na transparentní účet 123 – 2588860237/0100 poslal 10 tisíc korun,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník. Dodal, že předpokládá, že v této situaci pomoc podpoří také zastupitelé a zaměstnanci magistrátu.

Město zvažovalo také pomoc materiální. Například bezúplatným poskytnutím velkoobjemových kontejnerů na likvidaci odpadu a sutin. Po konzultaci se zasaženou rodinou ale rozhodli o přímé finanční pomoci.