Stovky diváků sledovaly pochod mažoretek Národní třídou, které doprovodil sokolovský dechový pochodový orchestr. Na náměstí Míru si pak zájemci mohli prohlédnout panelovou výstavu, která představila všech 11 měst ze sedmi zemí, které byly na seznam UNESCO nově zařazeny. Vedle kulturního a společenského programu se na Isabelině promenádě uskutečnil také festival vína a jídla, kde návštěvníci mohli mimo jiné ochutnat třeba asijské či etiopské speciality, pokrmy z čerstvých ryb a řadu netradičních burgerů.

Vedle místních obyvatel přijela do Františkových Lázní celá řada výletníků. Mezi nimi rodina Svobodových z Tachovska. "Přijeli jsme s dětmi do Aquafora se vykoupat, o této slavnosti jsme ani nevěděli. Ale zúčastnili jsme se jí rádi. A českým lázním samozřejmě zápis na seznam UNESCO přejeme, zasloužily si to mnohem dříve," řekla Pavlína Svobodová.