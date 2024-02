Seriál Legendární české značky Zdroj: Deník Přečtěte si, které produkty z Čech, Moravy a Slezska dělají dobré jméno nejen svému regionu, ale mnohdy také proslavily Českou republiku v zahraničí. Zde jsou jednotlivé díly seriálu Legendární české značky. 1. díl: Olomoucké tvarůžky

12. února: Stavebnice Seva

19. února: Traktory Zetor

26. února: Fruko Schulz - Rum s plachetnicí

4. března: Klavíry Petrof

11. března: Rudolf Jelínek

18. března: Solvina - legendarní mycí pasta

25. března: Pivovar Radegast

1. dubna: Jablonecká bižuterie

8. dubna: Bohemia Sekt Starý Plzenec

Jindřichohradecká likérka Fruko je druhým největším výrobcem tuzemáku v republice. Počátky výroby tohoto pití tam sahají do období po konci druhé světové války. „Původně se vyráběl z lihu, který vznikal destilací brambor, to už ale desítky let neplatí. V dnešní době se používá jen obilný líh nebo melasový líh z cukrové řepy. Všichni výrobci používají téměř stejnou recepturu, která se liší pouze některými ingrediencemi. Základ je ale líh, rumové aroma, cukr, kulér, vanilka a následně se to všechno smíchá dohromady,“ popisuje složení ředitel likérky Josef Nejedlý.

Dodává, že Fruko kromě klasiky vyrábí i vylepšený tuzemák s názvem Bum Pražské gardy, který likérka nechává přibližně měsíc uležet.

Nápoj původně nosil označení rum, později tuzemský rum. Výrobci ho ale museli přejmenovat kvůli nařízení Evropské unie, které říká, že se rumem může nazývat pouze destilát vyráběný z cukrové třtiny. Výjimku v tomto ohledu Česká republika nedostala a od roku 2003 se proto používá pouze označení tuzemák.

Jindřichohradecká likérka Fruko-Schulz v současné době mění vlastníka. Likérka bude patřit české firmě:

Prodej jindřichohradeckého Fruka je téměř hotový. Likérku kupuje firma z Prahy

Pravý rum měli v oblibě námořníci a to je důvod, proč lahve s tuzemákem už desítky let zdobí v podstatě původní etiketa s plachetnicí. „I když už možná vypadá zastarale, budeme ji v nezměněné podobě držet dále. My jsme jako Fruta České Budějovice a následně Fruko-Schulz byli vůbec první, kteří plachetnici na etiketu použili,“ vysvětluje ředitel jindřichohradecké likérky, pro kterou je tuzemák dlouhodobě nejprodávanější lihovina.