„Do nemocnice jsme přišli na dlouho plánované zákroky, které byly často jen laparoskopické, například na operaci kýly či slepého střeva. Místo abychom z nemocnice v pořádku odešli, stala se chyba, kvůli které někteří z nás bojovali o život,“ připomněl jeden z pacientů, Karel Šípek.

Většina dotčených následně skončila v liberecké nemocnici, ze které byli propuštěni vesměs v půlce prosince. Poslední pacientka, která byla v nejvážnějším stavu, pak až v lednu.

Policisté vyšetřování případu uzavřeli letos v září. „Závěry ze šetření policejního orgánu a na základě vypracovaných znaleckých posudků nebyla prokázána příčinná souvislost mezi poškozením zdraví pacientů a jednáním konkrétní osoby,“ informoval tehdy policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Policisté věc odložili a podstoupili Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, aby vyhodnotil, zda nedošlo k přestupku.

Pacienti se tak zřejmě budou snažit odškodné vymoci v civilním řízení. „Necháme vypracovat znalecké posudky k vyčíslení újmy a vše uplatníme u civilního soudu. Zároveň zvažujeme hromadnou žalobu, která má obecně větší váhu,“ popsala Holá. Odškodnění v podobných případech podle ní může dosáhnout částek v řádech statisíců. „Klienti mají nárok na bolestné, kompenzaci ztížení společenského uplatnění, psychické újmy, ušlé mzdy a výdělku,“ dodala.

Situaci podle ní ovšem komplikuje změna vlastníka nemocnice. Zatímco v době otrav ji provozovala soukromá společnost EUC, letos v červenci ji převzala Krajská nemocnice Liberec. „Jsme připraveni zahájit občanskoprávní spor u civilního soudu s oběma subjekty. Dál bude záležet na tom, jak měly obě strany mezi sebou smluvně ošetřené povinnosti vůči pacientům,“ předeslal Tomáš Beck ze společnosti Vindicia.

„Co se odpovědnosti týče, tak bylo dohodnuto a zakotveno do kupní smlouvy, že veškerou odpovědnost za případ otravy pacientů ve Frýdlantu v loňském roce nese společnost EUC,“ uvedl mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář.

Podle mluvčí firmy EUC Evy Hokrové by odškodnění měla nadále řešit firma Nemocnice Frýdlant, kterou dnes vlastní liberecká nemocnice. „Nevíme o tom, že by se někdo obrátil přímo na naši společnost. Pokud by tomu tak bylo, museli bychom jej odkázat na Nemocnici Frýdlant s.r.o., protože ta byla a je poskytovatelem zdravotních služeb,“ reagovala Hokrová. S novým vlastníkem se ovšem EUC podle mluvčí dohodla na vzájemné součinnosti.

EUC zatím podle dostupných informací „odškodnila“ jediného z pacientů, věnovala mu motorovou pilu. „Pilu jsme zvolili na základě mnoha rozhovorů, které jsme s naším pacientem nejen o jeho zdraví vedli,“ sdělil na začátku letošního roku tehdejší ředitel frýdlantské nemocnice Jiří Madar. Právě tento pacient je jediný, kterého společnost Vindicia ve sporu aktuálně nezastupuje.