„Výluky se budou konat za účelem rekonstrukce železničního mostu v Raspenavě a dalších opravných prací ve vyloučených úsecích. Kvůli tomu bude 24. srpna do 18 hodin probíhat výluka také v úseku Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem,“ vysvětlil Jiří Holub za České dráhy.

Místo vlaků povezou cestující autobusy, které budou jezdit podle výlukového jízdního řádu. Náhradní autobusová doprava bude vedena ve čtyřech linkách: Linka A pojede z Liberce do Frýdlantu v Čechách, Černous a zpět. Linka B obslouží úsek z Liberce do Frýdlantu v Čechách, Raspenavy, Bílého Potoka pod Smrkem a zpět. Linka C pak vyjede z Liberce do Frýdlantu a dále do Nového Města pod Smrkem a končit bude v Jindřichovicích, odkud pojede zpět stejnou trasou. Poslední náhradní trasa D povede v úseku Mníšek u Liberce a Oldřichov v Hájích, kde se autobus otočí a pojede zpět.

„Osobní vlaky, které budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem a opačně (linka C), pojedou dle samostatně vydaného výlukového jízdního řádu,“ uvedl Holub a dodal, že u všech vlaků po dobu výluky nebude v úsecích s náhradní autobusovou dopravou Frýdlant v Čechách – Černousy a Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku.

„Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy. Za způsobené komplikace se omlouváme,“ doplnil Jiří Holub. Výluky na železnici přicházejí v době, kdy už je cestování na Frýdlantsko částečně omezeno. Pro veškerou motorovou dopravu je totiž uzavřena cesta do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo.

Silnice se tam pro řidiče uzavřela na konci dubna, od té doby musí místní i turisté směřující na Hejnicko využívat objížďku přes Frýdlant a Albrechtice. „Je to k vzteku. Chápu, že se silnice v Oldřichově musí opravit, ale nechápu, proč ve stejné době pošlou místo vlaků autobusy. Už teď to objíždění drhne a trvá nám déle dostat se do Liberce a navíc budou na silnicích ještě autobusy,“ sdělil Deníku Václav V. z Raspenavy, který dojíždí každý den za prací na Liberecko.

Za zpoždění může pandemie

Dlouhodobá úplná uzavírka silnice v Oldřichově začala téměř o měsíc později, než měla. Důležitou spojnici Liberecka s Frýdlantskem měli původně zavřít už 1. dubna, termín se ale dvakrát odložil. Důvodem byla koronavirová pandemie. „V té době byla na stavebním trhu nejistota, a to především z nedostatku materiálu. Hrozilo například zavírání kamenolomů,“ vysvětlil mluvčí Libereckého kraje Jan Mikulička.

Opravy silnice, která se line skrz obec Oldřichov, začaly už v loňském roce, práce probíhaly za částečného omezení provozu. Letos se ale úseky po etapách zavřely kompletně. Hotovo by podle aktuálních předpokladů mělo být v první polovině letošního listopadu.