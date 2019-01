Na Frymburských loukách na Českolipsku za fotbalovým hřištěm je upraveno 12 kilometrů stop, projeté jsou stopořezem pro klasický styl běžkařů.

"Velký příval přírodního prachové sněhu nám dovolil otevřít červený běžkařský okruh," dodává mluvčí lipenského lyžařského areálu Vojen Smíšek. "Délka tratě je 10 km a okruh je strojově upraven pro bruslení. Podmínky pro běžecké lyžování jsou ideální. Určitě neváhejte dorazit!"



Nastoupit do stop můžete ve Frymburku na fotbalovém hřišti, v jehož blízkosti se dá zdarma zaparkovat, v Lipně nad Vltavou u parkoviště nad fotbalovým hřištěm, na lesní cestu Strategická nastoupíte za frymburskou střelnicí. "Tam je to bez parkování, je třeba popojít asi pět set metrů," upozorňuje Martin Řezáč z Lipno Marketingu.



Další možností je nechat se vyvézt ve skiparku Frymburk za 40 Kč vlekem na vrchol Marty. Nástup do stopy je tam asi sto metrů nad vrcholem sjezdovky.