Ve Frymburku se už tak pomalu připravují na budování pavilonu pro dvě stovky pacientů, léčit se tam bude místní rašelinou z nedalekého rašeliniště. „Vyvrcholilo tím naše dvacetileté úsilí. Beru to jako věc v historii nevídanou, jsme první po revoluci, komu se podařilo,“ přiblížil starosta Frymburka Oto Řezáč. Právě on za žádostí o zařazení Frymburka mezi přírodní léčebné lázně stojí.

Co dalšího pro Frymburk bude zařazení mezi lázeňská místa znamenat? „Kromě prestiže to k nám přinese i celou řadu příležitostí. Celoroční provoz znamená spoustu nových pracovních míst pro naše občany, nové možnosti se otevřou i našim podnikatelům. Snad se nám tu nerozjede bitva o to, kdo bude vyrábět a prodávat frymburské lázeňské oplatky,“ popsal se smíchem Oto Řezáč. „Chci dát našemu městečku punc něčeho jiného, co jen tak někdo nemá. Nebude jenom městem pro rekreaci.“