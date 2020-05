„Snažíme se šetřit, musíme hlídat peníze kvůli soudní kauze kanalizace. Taky jsme teď posílali poslední splátku na úvěr na čistírnu odpadních vod, který se splácel deset let,“ rozpovídal se o finančních poměrech v obci starosta Fryšavy Mojmír Humlíček.

Obec se snaží dělat pouze nezbytné úpravy a údržbu. „Vloni jsme například museli udělat novou střechu na kulturním domě. Zima ji hodně poškodila a náklady na opravu by byly vyšší, než nová střecha,“ řekl Humlíček.

Podobné je to i se školní jídelnou a kuchyní. Obě mají už svá nejlepší léta dávno za sebou. V současné době už byly v nevyhovujícím stavu. „Abychom mohli s jejich provozem pokračovat, musíme splnit současné hygienické normy. V jídelně nás čekají nové podlahy a kuchyň musíme obložit a kompletně vybavit,“ vysvětlil starosta. „Pořád opravujeme jenom to, co nás tlačí a pálí,“ dodal.

Do fryšavské školy chodí také děti z nedalekého Kadova. „My vlastní školu nemáme od roku 1976. Jsme rádi, že funguje aspoň škola ve Fryšavě, a že ji tam udržují a opravují,“ pochválil sousední obec kadovský starosta Jiří Lausch.

Peníze jsou pro Fryšavské v poslední době alfou a omegou každého rozhodnutí. Kdyby soud dopadl v neprospěch obce, čekala by ji patnáctimilionová sankce. Ta by na dlouho zastavila veškeré investiční akce. „Škola a školka je dlouhodobě naší prioritou, snažíme se do nich stále investovat. Nově jsme oplotili školní zahradu, nechali jsme natřít střechu a udělat nové dřevěné obložení. V době karantény byly vybíleny vnitřní prostory. Byli bychom rádi, kdyby škola i školka stále sloužila dětem,“ nechal se slyšet fryšavský starosta.

Investice jsou ale v obci vidět i jinde. „Předělávali jsme teď naši nejvýše položenou zastávku na Šabartově kopci. Je na novém podkladu a její součástí je i stání na tříděný odpad. Stálo to okolo třiceti tisíc korun. A chystáme se nyní opravovat i místní komunikace, některé z nich jsou už hodně poničené,“ vyjmenoval Humlíček.