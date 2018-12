Fungující vesnická kina? Na jižní Moravě poslední čtyři. I díky práci nadšenců

Vrátní Vrátný. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 13350 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce : Rýmařov, třída Hrdinů 59, Vrátný : na vrátnici společnosti Styrotrade výdej klíčů, evidence vozidel a osob, podávání základních informací návštěvníkům, kontrola objektu. , Uchazeče prosíme aby nejdříve poslali profesní životopis mailem nebo poštou, telefonicky si je pozveme na prohlídku pracoviště a pohovor. Nechoďte prosím bez předchozí telefonické domluvy na pracoviště, najdete zde pouze vrátného, který není oprávněn sdělovat žádné informace o pracovišti a nemá na to ani čas. Kontaktní osoba = vedoucí pracoviště, mívá pohovory pravidelně na pracovišti Styrotrade každé úterý. , Profesní životopis zaslat na e - mail : cbsdelta@volny.cz, Bližší informace na tel. č. 723 132 013 / po - pá vždy od 8.00 do 16.00 hodin /, Z : 29.3.2017. Pracoviště: Delta 3 přerov spol. s r.o. - pracoviště rýmařov, třída Hrdinů, č.p. 1327, 795 01 Rýmařov. Informace: Josef Fordey, +420 723 132 013.

Obchodní zástupci Řidič prodejce kvalitních mražených potravin - Chotěboř. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Jsme jedničkou na českém trhu v přímém prodeji a distribuci mražených potravin a to již 25 let. Máme široký výběr kvalitních mražených produktů a dovezeme Vám je až k Vám domů., , ŘIDIČ PRODEJCE KVALITNÍCH MRAŽENÝCH POTRAVIN, , • Jste ochotní pracovat v odpoledních hodinách?, • Dokážete vytvářet a udržet dlouhodobé obchodní vztahy?, • Dokážete se postarat o svěřený region a rozvíjet ho?, • Nebojíte se oslovit cizí lidi s nabídkou?, • Je pro Vás získání nového zákazníka jednoduché?, • Oceňujete, když dostanete důvěru a můžete pracovat samostatně?, , Vaším denním chlebem bude následující:, • Pravidelná návštěva a prodej u stálých zákazníků, • Budování dlouhodobých obchodních vztahů se zákazníky, • Rozvoj svěřené oblasti, , Co potřebujete?, • ŘP sk. B, • Potravinářský průkaz a dobrou kondici (manipulace se zbožím), • Touhu obchodovat a v této oblasti se dále zlepšovat, , Co Vám můžeme zaručit?, • Dostanete portfolio zákazníků a důvěru v to, že se o ně dokážete postarat, • Intenzivní zaškolení a trvalá podpora, • Budete obchodovat se sortimentem, který lidem maluje úsměv na tváři, • 15. dostanete vždy svou mzdu na účet, • Svými výsledky můžete ovlivnit výši své odměny, • Čeká Vás práce především v terénu, • Stanete se součástí společnosti s rodinnou atmosférou, • Když se osvědčíte, dostanete velkou dávku volnosti. Pracoviště: Březhradská 148/3, 503 32 hradec králové - březhrad, . Informace: Lucie Mikolášová, +420 724 736 609.