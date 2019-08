/FOTOGALERIE/ Nový areál v Mostě se musel upravit. Kameny z cest zmizely a přibylo další WC. Díky tomu je teď pro návštěvníky daleko lépe přístupný. Stále se však nevyhne kritickým hlasům.

Sedmadvacetiletá Jitka z Mostu se včera s kočárkem u Funparku nenadřela. Město nechalo kolem nového zábavního areálu opravit nevyhovující přístupové cesty, aby k němu mohly bez potíží i maminky s nejmenšími dětmi a invalidé na vozíčcích. „Je to super! Už se sem jezdí dobře, ale předtím to bylo šílené. Občas jsem tudy projížděla, ale po tom štěrku s velkými kameny se to skoro nedalo,“ dodala Mostečanka.