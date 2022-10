Pokud by autoři petice chtěli o zavedení takzvaných nebinárních toalet jednat, mohou to udělat prostřednictvím akademického senátu konkrétní fakulty. Tam přes zástupce studentů lze vznést požadavek.

Cvoci, idioti. Společné toalety na Masarykově univerzitě v Brně vyvolaly odpor

Petici se snaží prosadit část studentů. Za týden petici podepsalo skoro tři sta padesát lidí. Její autor vystupující pod jménem Jullian Charous zmínil, že se některým studentům Masarykovy univerzity stává, že nemohou nalézt toalety určené jejich pohlaví. „To může vyústit v nepříjemné situace a mít negativní dopad na jejich zdraví,“ napsal v petici Charous.

Studenti nevidí problém

Řada studentů s návrhem souhlasí. „Nevidím v zavedení nového značení toalet žádný problém. Myslím si, že i univerzita se bude snažit vyhovět tak, aby se tady její studenti cítili komfortně,“ řekla například Kristýna Polišenská.

Žena si stěžuje na nemocnici. Umírající otec spal v noci venku, popisuje

Genderově neutrální toalety už několik let fungují na některých školách ve Velké Británii, Spojených státech a Kanadě. V České republice se záchody, pro ty, kteří se necítí jako muži ani ženy, nacházejí například na jedné pražské soukromé škole International School of Prague. „Myslím si, že by to měla být ve jednadvacátém století už samozřejmost,“ napsala pod peticí Karolína Kadlecová.

MARIE BRÝŽOVÁ