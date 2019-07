„Bedny venku a puštěné naplno! Nejprve jsme mysleli, že to jde z festivalu, potom jsme ale rozeznali cikánské písničky…,“ uvádí lidé se Zelené ulice, sousedící přes silnici s kolonií Červený kříž. V té se po odprodeji soukromému majiteli objevuje stále více nepřizpůsobivých… a dává to docela širokému okolí řádně pocítit.

Noční kravály, rvačky na nože, obligátní nepořádek i špinavé děti. „Tak to tam vypadá! Kdo by nenadával?“ zlobí se zákazníci v Bille, která je nejbližším supermarketem. A přidávají zkazky o lidech, kteří raději změnili bydliště. I o podnikatelích z přilehlé Martinské kolonie, přemísťujícím kvůli obavám o bezpečnost sídla firem taktéž jinam.

V samotné kolonii Červený kříž jsou i kontrasty v Bílé ulici před domem zahrádka skoro jako na vesnici, v ulici Cottonové hora smetí a pracovník deratizační firmy mířící likvidovat štěnice. „Podle mě je to stále horší. Mám strach, kdy tady na mě vyběhnou šťuři,“ říká pošťačka, jež podle svých slov tráví u schránek jen minimum času.

„Když se vedle napijí, tak tu jezdí i policajti s respektem. A ty velké oslavy trvají celou noc! Děti o půlnoci venku,“ konstatuje seniorka vedoucí vnučku okolo trávníku s odhozenou injekční stříkačkou. V severní části kolonie v opraveném domě vypadajícím jako úplně odjinud je i kvůli nepřizpůsobivým také nová služebna strážníků.

Na jižním okraji v ulici Heleny Kvapilové rostou skoro dvoumetrové kopřivy a obyvatelé nadávají na radnici, že si pozemek nepokosila. Mohlo by tam prý být hřiště, aby se houfy děcek nepotulovaly. Ani oplocení opravených i nevyužívaných domů by podle nich nebylo na škodu aby se do nich stále nestahovali feťáci a bezdomovci.

„Problémem je ghetto! Za komunistů jsme byli spolu, naučili se od bílých slušně žít. Cikáni, co se tu stěhují teď, to nebudou umět ani za deset roků,“ líčí obyvatel Červeného kříže představující se jako Pišta čili Štefan. Tvrdí, že starousedlíci jasně rozlišují mezi „my“ a „oni“. Byť ti noví nájemníci pocházejí ze stejné minoritní skupiny…

VYŘEŠÍ SITUACI REKONSTRUKCE?

Jeden ze spolumajitelů domů v kolonii Červený kříž vzkazuje, že pokus o přehlušení Colours of Ostrava ze strany jeho nájemníků může skončit vyhazovem. „Zatím si ale nikdo nestěžoval! Jak se zjistí, že to udělali opakovaně, automaticky jdou pryč,“ říká Jozef Bardík.

A uznává, že lokalita není v žádném případě ideální ale chystá prý změnu k lepšímu. Využívána je jen polovina kapacity k bydlení, další už je nebo časem bude opravená. „Dlouhodobým a slušným nájemníkům dáváme výhody i nižší platby. Ti problémoví si budou časem muset najít něco jinde, a to i kvůli rekonstrukcím,“ upozorňuje Bardík. Nezavrhuje avizované studentské městečko v kolonii. V ní funguje noční ochranka a až pětkrát do měsíce odtud vozí kontejnery odpadu. „Nenadělám však nic s nepřizpůsobivými, co se stahují odjinud,“ doplňuje s tím, že nedaleko jsou i ubytovny s nepříliš dobrou pověstí.

