Zárubeckou kolonii ve stejnojmenné ulici tvoří sedm, povětšinou neskutečně zpustlých domů. Ať se k nim vydáte kteroukoliv z místních „stezek“, musíte dávat pozor, kam šlapete. Odpadků, haraburdí či třeba popela po spálených kabelech je tady tolik, že do nich snadno zapadnete jako do bažiny.

Další díly seriálu Deníku

Ostudy Ostravy

najdete zde

Místní lidé tady žijí na samotě. „Topíme dřevem. Elektrika? Máme jen bojler na vodu,“ hlásí z balkonu starší paní. Podle svých slov zde žije sedmatřicet let a už si hledá náhradní bydlení.

Pohádku o novém domově Deníku vyprávěla ona i všichni ostatní už před dvěma a půl lety, tehdy se stěhovala dokonce „už příští měsíc“. Pořád však setrvává. Důvod? Patrně nájem 4400 korun nízký a vysoký zároveň, podle úhlu pohledu. Někteří sousedé platí i víc.

Kolonie Zárubek na snímcích z roku 2017:

OBAVY Z VYŠŠÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ

Když nyní žena vidí, jak se některé z okolních domů začínají rekonstruovat, dostává strach. Jeden už má zcela novou fasádu i plastová okna, u dalšího se dělá nová střecha. „A to budou opravovat i u nas? Ale najem nezvednou, ne? Jsme s mojim sami, vic než pět tisic neutahnem. Vic nam už nikdo neda,“ říká a na mysli má patrně sociální příspěvky.

Obdobná situace je ve všech místních domech. Ke kterému se vydáme, tam nás ihned sleduje pár podezřívavých očí. Na nikoho „zvenčí“ zde rozhodně nejsou zvyklí. „Šak on si to tu fotí,“ všímají si kolegy. Otázka „Co potřebujete?“ zazní pokaždé, když se u některého z domů byť jen na okamžik zastavíme.

Někteří nájemníci nás poté s odstupem doprovázejí. Není věru radno se na tomto místě dlouho zdržovat. Zvláště když jsme oproti návštěvě z doby před dvěma lety bez policejního dohledu. Stejně jako tehdy už zde údajně moc lidí nežije, přesto nejméně ze dvou až tří bytů každého domu kouká pár zvědavých očí. Mezi hromadami odpadků kličkujeme zpět k autu a říkáme si, že akce Ukliďme Česko by zde potřebovala přinejmenším tříletou zastávku.

Proč se o to místo někdo zajímá, diví se vlastník?

Většina domů a pozemků v zárubecké kolonii patří už dvanáct let společnosti VOKD Development, která podle svého ředitele Roberta Švece nyní opravuje dvě budovy (Švec je zároveň ředitelem společnosti Trimex Reality, která má na místo také úzké vazby, a tamní obyvatelé o ní dlouhodobě hovoří jako o vlastníkovi pozn. red.). V plánu má zrekonstruovat i další a celou lokalitu konečně pozvednout. „Při samotných opravách jsme se bohužel setkali i s negativní stránkou. Zničených bytů, varen drog, ukradených kabelů, střech a vodovodních trubek jsme již zažili spoustu. Ve všech případech pachatel samozřejmě nebyl nikdy dopaden,“ říká Švec, podle kterého už firma za poslední roky odvezla z místa nespočet kontejnerů s odpadem. „My tam ten nepořádek neděláme, na to by vám měli odpovědět nájemci našich domů, jejich kamarádi a rodinní příslušníci, kteří tam ten nepořádek stále tvoří,“ dodává Švec, jenž na druhé straně nechápe, proč se neustále někdo zajímá o to, jakým způsobem soukromá společnost nakládá se svým majetkem. „Co je na tom z novinářského hlediska zajímavé? Pokud nájemci platí a chovají se slušně, není problém,“ tvrdí. Slezskoostravská radnice má v lokalitě svázané ruce. „Ani stavební úřad nezasahuje do staveb, jelikož se jedná pouze o jejich opravy. Je na vlastníkovi domů a okolních pozemků, aby zajistil pořádek v okolí,“ říká mluvčí radnice Jana Pondělíčková.