Gigafactory může být menší, připustil Volkswagen. Obce fabriku stále odmítají

Průmyslová zóna s gigafactory, kterou by mohl na letišti v Líních na Plzeňsku postavit Volkswagen, by mohla být menší. Z původních 400 hektarů by koncernu stačilo zhruba 250 hektarů.

Letiště v Líních. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz