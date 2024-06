Zapomeňte na přespávání ve stanu na tvrdé zemi. Glampingové resorty po celém světě lákají na ubytování v chatkách, maringotkách, jurtách, hausbótech a speciálních stanech, které připomínají hotelové pokoje nebo apartmány. Kempování v komfortním stanu nyní ve Skořicích na Rokycansku nabízejí i manželé Savkovovi.

Zájem o komfortní kempování v posledních letech roste. Ve Skořicích si lidé mohou odpočinout uprostřed přírody ve stanu s kuchyní, koupací kádí a splachovací toaletou | Video: Deník/Veronika Krátká

Luxusní tábořiště vzniklo na místě původně zarostlém stromy a křovinami, ze kterého si lidé z okolí udělali černou skládku. Pozemek patří k bývalému vodnímu mlýnu z roku 1863, který si Savkovovi koupili před pěti lety a postupně ho sami zvelebují.

Kulatý stan o průměru pět metrů, koupelnu, toaletu, vybavenou venkovní kuchyni, terasu s lehátky, koupací káď i posezení u grilu - to všechno mohou návštěvníci Glampingu Mlýn Skořice využít.

„Loňská sezona pro nás byla první. Vše probíhalo, jak jsme si představovali. Pár drobností bylo potřeba upravit nebo vylepšit,“ přibližuje František Savkov. Kapacita stanu jsou čtyři osoby. „Je tam manželská postel a lze přidat dvě přistýlky. Spalo tady i šest lidí, ale to už je méně komfortní,“ dodává.

Cena ubytování je bez ohledu na počet osob 2900 korun za noc.

Poptávka po tomto typu pobytu začala v Česku narůstat před zhruba pěti lety. „V sezoně si u nás lidé mohou nasbírat borůvky a maliny na plantáži, která tady vzniká. Láká je i houbaření v okolních lesích. Je to kousek do Brd i na zámek Kozel. Navíc je tady absolutní klid. Lidem dělá společnost jen naše stádo oveček, které se pase opodál,“ vyjmenovává výhody glampingu Savkov.

Relax nejen pro manželské páry

Glamping ve Skořicích zatím vyhledávají především manželské páry.

„Chtějí si tady odpočinout. Večer obvykle relaxují v koupací kádi s vyhřívanou vodou. K tomu si otevřou lahev vína nebo šampusu. Hosté u nás stráví většinou několik dní. Nabízíme i možnost ubytovat se na jeden den, ale to příliš nedoporučuji právě kvůli koupání v kádi. Voda se totiž ohřívá až pět hodin, musí se topit dřevem v kamnech. Ale samozřejmě záleží na tom, jak je kdo zdatný topič,“ usmívá se majitel.

Do budoucna by s manželkou rádi uvítali víc rodin s dětmi. Pro nejmenší proto vznikne na stromě u stanu domek ve větvích.

O rozšíření tábořiště teď manželé neuvažují. „Přemýšleli jsme o dalším stanu, ale lidé by přišli o soukromí. Zatím to necháme, jak to je a uvidíme, jak se to vyvine do budoucna,“ uzavírá František Savkov.