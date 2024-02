Gorilí samička, která se narodila v Zoo Praha letos 2. ledna, dostala jméno Mobi. V dialektu badjoué jazyka koonzime toto jméno znamená „dědička“ nebo také „pokračovatelka“. Mobi je mládětem gorilí samičky Duni a vnučkou slavné Moji.

Gorilí samička narozená v pražské zoo dostala jméno Mobi. Jeho význam je dědička | Video: Radek Cihla

Jméno gorilí samičky oznámili zástupci pražské zoo v sobotu odpoledne. „Při jeho výběru jsme tentokrát postupovali zcela netradičně. O základní sadu návrhů jsme požádali děti z kamerunského městečka Somalomo, kde má základnu náš vzdělávací projekt Toulavý autobus. Z této sady jsme pak v zoo vybrali deset jmen a dál již rozhodovala česká veřejnost,“ uvedl ředitel pražské zoo Miroslav Bobek.

Ze Somalomo zoo obdržela celkem 67 návrhů jména. „Při pročítání návrhů došlých z okraje Biosférické rezervace Dja jsem si uvědomil, že jde o docela působivou sondu do tamního vnímání světa. Velmi mne zaujalo hned první jméno, Koh’Eloo’h. Dokonce jsem si je prosadil do finálové desítky; nemělo sice šanci na vítězství, ale neslo pozoruhodné poselství. Koh’Eloo’h je ‚přechodová liána‘ symbolizující překročení řeky oddělující nepřátelský svět, před nímž lidé utíkají, a nový svět, kde se trvale usazují… Naproti tomu návrh Nzing mě v první chvíli docela překvapil,“ popsal na sociálních sítích Bobek s tím, že znamená plechovou střechu domu.

Podle ředitele zoo Bobka je život pod plechovou střechou v oblasti Dja symbolem blahobytu, a jméno Nzing buď odkazuje k pavilonu goril, nebo by mělo dopomoci svému nositeli k vyšší životní úrovni.

Křtu přihlížely stovky návštěvníků

Ředitel Zoo Praha se na sobotní slavnostní akci dorazil v obleku, který mu věnoval náčelník kamerunské vesnice. To ocenily stovky návštěvníků v hledišti hlasitým potleskem a ve své řeči to kvitoval i primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda (ODS), podle kterého je to důkazem jeho neutichajícího nadšení.

Svoboda neopomněl letmý pohled do historie. „Vzpomínám si naprosto přesně na den, kdy se zde v pražské zoologické zahradě v roce 2005 křtilo tehdy první v Česku narozené mládě gorily, slavná Moja. Dnes zde pojmenujeme její vnučku. Za tu dobu se mnoho změnilo, avšak výkony vedení, chovatelů a vůbec celého týmu Zoo Praha jsou stále na špičkové úrovni a já jsem rád, že díky zoo mohou Pražané i návštěvníci města navazovat vztah s fascinující faunou,“ pronesl.

Projekty pomáhající zvířatům ve volné přírodě ve své řeči zmínila jeho náměstkyně pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková (Piráti). Ta navíc na akci dorazila stylově v barvách kamerunské vlajky.

„Osobně si na narození mláděte nejvíc cením toho, že přispívá k ochraně goril ve volné přírodě. Návštěvníci, kteří se na malou Mobi a její rodinu přijdou do pražské zoo podívat, přispívají v rámci vstupného na projekty chránící ohrožené druhy a biodiverzitu vůbec. To je jedno z mnoha důležitých poselství zoologických zahrad 21. století a já jsem ráda, že naše Zoo Praha jej naplňuje,“ uvedla při svém proslovu Komrsková.

Kmotrem se stal i youtuber Kovy

Jedním z kmotrů se stal i oblíbený youtuber a moderátor Karel Kovář, známý jako Kovy. Při své řeči popřál mláděti spokojený život. „Je pro mne až neuvěřitelné, že zde v Rezervaci Dja stojíme gorilám prakticky tváří v tvář. Křtít gorilu je pro mne velká čest, obzvlášť když vyhrálo jméno, pro které jsem v internetové anketě také hlasoval,“ uvedl Kovy.

Všichni kmotři i ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek popřáli při slavnostním přípitku malé Mobi především spokojenost a zdravíZdroj: Oliver Le Que, Zoo Praha

Malá Mobi ale není jediný letošní očekávaný přírůstek v pavilonu Rezervace Dja. Březí je i samice Kijivu. Pokud vše proběhne hladce, její mládě by se mělo narodit zhruba na přelomu dubna a května.