Není prvním graffiti tvůrcem, kterého během posledního měsíce inspirovala válka. Pražský Chemis namaloval v Nuslích holčičku, choulící se pod ukrajinskou vlajku. Vladimír Hirscher alias Kaer maluje v metropoli futuristická spojení stíhačky a holubice. V severních Čechách vynikl válečným motivem teplický Kamil Vacek alias Camo. Na zdi u bývalého zimního stadionu vyšvihl ukrajinskou vlajku. Jak už Deník informoval, dílo mu stihli přestříkat „zetkem“, poznávacím znamením ruských tanků. A nejnověji i hákovým křížem.

Všechny uvedené tvůrce Zadek respektuje. On se ale chtěl odlehčenou malbou v Ústí vyhnout přílišné doslovnosti i patosu.

Zadkovo dílo najdete na zdi pod můstkem ve volnočasové zóně mezi Bělehradskou a Hoření ulicí. Nedaleko je krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině. Malba vznikala asi deset hodin. Jak je mezi graffiti umělci běžné, kvůli novému dílu padla ta předchozí, která na zdi byla.

Mezi nimi ostatně bylo i to Zadkovo. „Ale to bychom se tím museli pořádně pročíst. Tady je už spousta vrstev fasády, podobně jako letokruhy u stromů,“ ukázal s úsměvem umělec. „Rychle se to tu mění a životnost mých maleb je obvykle nanejvýš týden,“ dodal.

Dílo je vidět i z trolejbusu

Zeď si připravil přetřením gumoasfaltem. „Je to levné, dobře to kryje a ušetřím černé spreje,“ vysvětlil Brožovský. Ten potom na černém podkladu začal spreji různých barev skicovat jednotlivé prvky malby i její pozadí. K této práci si už raději nasadil speciální 3M masku, chránící dýchací cesty.

Malba v zeleni mezi Stříbrníky a Severní Terasou sice není tak na očích. Zadek si ale při tvorbě chtěl užít relax v přírodě. Do té navíc jeho kompozice vhodně zapadá. Než ji přetře někdo jiný, užijí si ji nejen pejskaři a Ukrajinci vybavující si papíry, ale i lidé z projíždějících trolejbusů.