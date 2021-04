/FOTOGALERIE/ Do ostré výměny názorů se na Twitteru dostal zastupitel Berouna Luboš Zálom (Lepší Beroun) a starosta pražské městské části Řeporyje Pavel Novotný (ODS). Spor se vyhrotil pod tweetem premiéra Andreje Babiše, který kondoloval rodině Kellnerové v souvislosti se smrtí podnikatele a filantropa Petra Kellnera.

Luboš Zálom. | Foto: fb Luboše Záloma

Pavel Novotný si nebere servítky, když ve svém tweetu napsal: „Luboš Zálom byl vždycky bezejmenná pí**a, která je všem pro p***l. Babiš je šmejd, ale alespoň je to pracovitý člověk, co zaměstnává lidi. Nesnáším ho, ale není to v******á, hloupá p**a, co má v hlavě n***o, jako vy, Luboši,“ napsal Novotný.