Měla v ní ještě sportovat někdejší olympijská medailistka v trojskoku Šárka Kašpárková. Ani patnáct let po konci její kariéry ale atletická hala v Brně nestojí. „Je ostuda, že ji druhé největší město v České republice nemá. Devadesát procent talentovaných atletů proto odchází za lepšími podmínkami do Prahy,“ podotkla Kašpárková.

Předpokládaná podoba atletické haly v Brně-Bohunicích. | Foto: Město Brno

Pokud se představitelům města do prosince nepodaří získat potřebné peníze od státu prostřednictvím Národní sportovní agentury, reálně hrozí, že projekt zůstane na několik dalších let u ledu. I když má veškerá povolení i vybraného zhotovitele. „Momentálně se čeká na zajištění peněz, práce jsou přerušené. Podle smlouvy do 6. prosince,“ sdělila Anna Dudková z tiskového střediska brněnského magistrátu.