Dřevem, papíry, taškami, bednami a dalším haraburdím už spolumajitel rodinného domu na okraji obce Křelov-Břuchotín u Olomouce zaplnil zahradu i obecní pozemek a expanduje k silnici vedoucí na Horku nad Moravou.

Na „sběratele“ je obec krátká a nepomohla ani Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje.

Nové vedení obce vzešlé z podzimních komunálních voleb, které se již sešlo s občany žijícími v sousedství problematické domácnosti, se nyní pokusí v řešení neutěšené situace pokročit.

„Je to letitý problém, ale z hlediska ochrany veřejného zdraví zde nedochází k ohrožení obyvatel. Ten člověk ví, že nesmí skladovat nic, na čem by se živili a množili potkani. Jejich výskyt hlášen nemáme, aktuální podnět z obce nemáme. Jde o konkrétní případ, ke kterému se nelze vyjadřovat,“ reagoval Libor Mazánek z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.

Pomoc sousedům a vzhledu ulice by podle hygieny měla hledat zejména obec. Ta by měla vyhodnotit, zda skutečně vyčerpala všechny možnosti.

„Lidé, kteří takto hromadí odpad, samozřejmě jsou, ale většinou to mají doma. V takových případech by mohla zapracovat zejména obec. Jednoduché to určitě není, ale někde se to nakonec podařilo,“ dodal Mazánek.

Běhají tam potkani?

Podle majitelky sousední nemovitosti běhají po pozemku hlodavci. Sama v minulých dnech našla potkana ve sklepě na svém pozemku.

„Pan soused chová holuby, které krmí kukuřicí. Škůdci tedy najdou nejen útočiště ve všudypřítomném haraburdí, ale i potravu,“ popisovala Soňa Coufalová.

Na podivína si částečně zvykla. Pozemek, kde si postavili novostavbu, patří rodině od nepaměti.

Když se žena neubrání pohledu přes plot, na očích má navezené dřevo, kola, bečky, plyšáky či kufry.

Z poslední doby ve velkém přibyl starý papír, který se vloni rozlétl po poli a části vesnice.

„Je to letitý problém. V poslední době se to zhoršuje. Vypadá to strašně a cítíme zápach, když zavane vítr nesprávným směrem,“ pokrčila rameny sousedka podivína.

Uklidíme, a za chvíli je to zpátky

Haraburdí v těchto dnech zaplnilo i obecní pozemek a sune se ke komunikaci.

Podle starostky Křelova - Břuchotína Marie Škavronkové nechala obec odstranit odpadky z obecního pozemku před pár měsíci.

„Obec už několikrát provedla generální úklid obecních pozemků za asistence policie. Uklidilo se to, ale opět je to tam zpátky,“ uvedla starostka.

Podle starostky má obec v plánu další kroky.

„V tuto chvíli bychom z taktických důvodů neradi něco sdělovali. Je to velmi problematická a pro obec obtížně řešitelná věc. Padly pokuty, upomínky. Rozhodně to není tak, že by s tím obec nic nedělala,“ dodala Marie Škavronková.