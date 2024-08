Už 20 týdnů uběhlo od doby, kdy se anglický kokršpaněl Vilda zaběhl na hranici s Polskem mezi Kořenovem a Harrachovem. Stalo se tak v sobotu 30. března, tedy na Velikonoce. Tehdy ještě nikdo netušil, že se stane patrně nejhledanějším psem na severu republiky.

„Pomáhá nám spousta dobrovolníků a skvělých lidí. Jestli na každé negativní věci je něco pozitivního, tak v tomto příběhu je to skutečnost, že jsem poznala spoustu lidí se srdcem na pravém místě, kteří bez otálení nabídli pomoc. Za to nepřestávám být vděčná a dojímá mě to,“ popsala majitelka psa Kristýna Bílá.

close info Zdroj: se souhlasem Kristýny Bílé zoom_in Po delší odmlce, kdy už rodina ani nedoufala, že Vildu ještě někdy uvidí, se znovu začaly objevovat zprávy, že byl pes zahlédnut, a to na několika místech v oblasti Dolního Kořenova a Rokytnice.

Lidé, kteří psa údajně zahlédli o uplynulém víkendu, se ve svých svědectvích shodují.

„Ano, přesně tak vypadal, tady chodil, ale nešel blíž, měl známku a červený obojek, jakmile jste se přiblížili, otočil se a utekl,“ tvrdí.

Přímý důkaz, že se jednalo o Vildu, ale stále chybí.

Vysoké nálezné

„Po poslední zmínce o kokršpanělovi v Horní Rokytnici jsme okamžitě zkontaktovali naši kamarádku, která se věnuje pettrailingu a od začátku nám pomáhá. Stopa byla čerstvá a vlastně celých skoro pět měsíců nezaznamenala se svým psem tak úspěšný výsledek. Pes šel po pachu více než přesvědčivě. To nám dalo sílu boj nevzdávat,“ uvedli majitelé.

„Pokud byste ho viděli, okamžitě ho vyfoťte a zkontaktujte nás. Pokud by byla šikovná příležitost ho odchytit, samozřejmě se o to pokuste, ale bude to těžké. Určitě ho nehoňte, protože je plachý a chytit se už nenechá. Chová se jako divoké nedůvěřivé zvíře,“ dodali.

Odměnu za odchyt, nebo zprávu vedoucí k nalezení psa rodina navýšila z původních deseti až na současných sedmdesát tisíc.

„Ano, je to vyšší částka, ale důvod byl jednoduchý. Pokud by ho někdo měl už doma, byla by to motivace ho vrátit. Je to člen rodiny, po kterém se nám stále moc stýská. Patří nám a určitě mu také chybíme. Prostě děláme maximum, abychom ho dostali za jakýchkoli okolností domů,“ vysvětlila Bílá.