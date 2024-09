Odysea plachého kokršpaněla Vildy stále pokračuje. V posledních týdnech se opakovaně objevil v místech, kde se na jaře ztratil při rodinném výletě u řeky Jizery mezi Harrachovem a Kořenovem. Zdá se, že se adaptoval na život v přírodě a osvojil si chování volně žijícího zvířete.

Majitelé si oddechli, že je pes v pořádku, ale jsou si také vědomi toho, že nemají vyhráno. „Vilda se vrátil do míst, odkud se zaběhl a my znovu začali mapovat terén a radíme se s odborníky, jak v takové situaci nejlépe postupovat, abychom ho co nejdřív dostali domů,“ popsala majitelka Kristýna Bílá.

Vilda se zaběhl již 30. března. Od té doby trvá pátrací akce, do které se zapojily desítky lidí. Majitelé vypsali finanční odměnu, která vystoupala až na 70 tisíc korun. Ta vyvolala doslova šílenství. Proto ji majitelé zrušili a s případným nálezcem se vypořádají v soukromí.

Vilda je anglický kokršpaněl - modrý bělouš (barva černobílá), má černé uši, na hlavě bílý flek, puntíkovanou masku a packy. Na zádech má velký černý flek ve tvaru srdce a na pravém boku má dva velké černé fleky. Rodinu lze kontaktovat na telefonních číslech 603 106 771 a 776 553 472 nebo na e-mailu kristynbila@gmail.com.

Protože pes už zřejmě zcela změnil návyky, nejdůležitější je ho nevylekat, nehonit ho a nepokřikovat na něj. „To se bohužel kvůli vyhlášené odměně stávalo a tak jsme se rozhodli hon na lišku zastavit a výši odměny zrušit. S případným nálezcem se velmi rádi domluvíme na odměně už soukromě,“ sdělila rodina.

Odměna za nalezení psa byla od počátku zvyšována z důvodu eliminace skutečnosti, že by si Vildu někdo záměrně či omylem přivlastnil.

Půl roku mimo domov

„Snažíme se dostat domů člena rodiny, není to žádná atrakce ani soutěž za peníze. Pokud by ho někdo potkal, může to být v lese, u silnice, u chalupy, u řeky, prosíme, dělejte, že ho nevidíte. Pokuste se ho vyfotit a neprodleně nám zavolejte. Kdyby se šťastnou náhodou naskytla příležitost ho neinvazivně zastavit, bude to pro nás ta nejlepší zpráva, je venku už půl roku,“ uzavřela Bílá.