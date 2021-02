První směna si nácvik vyzkoušela už ve středu 3. února v podobě prověřovacího cvičení. To znamená, že na místo vyjela „na ostro“ a netušila, že se jedná pouze o nácvik.

Další čtveřice hasičů z úštěcké stanice vyrazila na tenký led i ve čtvrtek. Vždy jednoho z figurantů vyprošťovali z ledové vody pomocí nosítek nebo lana. Při dlouhém pobytu v ledové vodě jim ochranu poskytovaly takzvané suché obleky. Třetí směna úštěckých hasičů bude na zamrzlém jezeře cvičit také během pátečního dopoledne.

Hasiči varují, že lidé by si před vstupem na zamrzlé vodní plochy měli nejprve ověřit tloušťku ledu. Obecně by se na něj nemělo vstupovat, pokud nemá alespoň 12 centimetrů. Bruslařům nebo i běžkařům, kteří zamrzlé a zasněžené plochy také využívají, doporučují mít u sebe ledové bodce. Ty si lze vyrobit i svépomocí ze dvou šroubováků, které se spojí šňůrou. Tu má bruslař při pohybu na ledě přehozenou kolem krku. V případě propadnutí bodce tonoucí zapíchne oběma rukama před sebe do ledu, což mu usnadní vzepřít se na kluzkém povrchu nad hladinu a dostat se z vody ven.