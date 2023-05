Hasiči na Miroslava Velce vzpomínají sportem i silvestrovským zapálením svíček

/FOTOGALERIE/ Profesionální hasič Miroslav Velc ze Žiliny u Kladna, který svůj mladý život zasvětil pomoci druhým a už odmala patřil ve své vesnici mezi dobrovolné hasiče, zemřel náhle ve službě 2. července roku 2005. Do Kristových let mu tehdy scházelo pouhých dvanáct dní. Letos by slavil jednapadesáté narozeniny. Hasiči na něho vzpomínají i dvěma memoriály.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

U hrobu Miroslava Velce se scházejí kamarádi pravidelně u příležitosti žilinského memoriálu nebo o silvestru. | Foto: Jiří Skála