Hasičská stanice v Sušici se zahalila do černého. V pondělí tragicky zahynul v 35 letech tamní profesionální hasič Tomáš Ostádal. Zřítil se ze zhruba dvacetimetrové výšky.

Profesionální hasič Tomáš Ostádal, jenž tragicky zahynul. | Foto: HZS

Tomáš nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje 1. ledna 2021, a to právě na hasičskou stanici Sušice. „Už od začátku se mu hasičina moc líbila a stále se zdokonaloval ve všech hasičských dovednostech. Hodně ho zajímala lezecká technika, neboť byl horolezec tělem i duší. Zdolával vrcholky Alp, ale také kopečky na Šumavě, kterou měl moc rád. K lásce k přírodě jej vedli rodiče již od malička i proto, že dědeček a tatínek jsou hajnými,“ uvedl Bohumír Bucifal, velitel družstva sušické směny B.

Výbuch plynu na Chebsku rozmetal garáž u rodinného domu, jeden člověk je zraněný

Dodal, že sám Tomáš byl v době svého volna lesním hospodářem ve městě Rabí a každou volnou chvilku trávil v lese. Mezi kolegy měl pro svoji lásku k přírodě přezdívku „Hajnej“. „Každému, kdo potřeboval s čímkoli pomoci, vždycky ochotně pomohl. Byl to velký bojovník a takový začínající hasičský srdcař, kterých je dnes již velmi málo. To ostatně prokazoval i v SDH Rabí, kde byl členem jednotky a ve sboru,“ doplnil Bucifal s tím, že právě na Rabí by se mělo pravděpodobně konat poslední rozloučení, termín ale dosud nebyl stanoven.

Ostádal zahynul v pondělí dopoledne na Sušicku, kde se zřítil při sběru jmelí ze stromu. Pomoc mu nejprve poskytoval jeho kamarád a poté i profesionální záchranáři, ale jeho zranění byla natolik závažná, že jim na místě podlehl. Příčinu tragického pádu šetří policie.