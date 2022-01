Co vás k hasičům přitáhlo?

Vedli mě k tomu rodiče. V té době do hasičů docházelo docela dost dětí v mém věku, a tak vzniklo dětské družstvo. Chytlo mě to, a tak jsem po základní škole odešel na odbornou školu ve Frýdku – Místku, obor požární ochrana. V roce 2007 jsem nastoupil k profesionálním hasičům, což vlastně znamená další výročí, patnáctileté. Dnes jsem příslušníkem profesionálních hasičů tady v Tanvaldu. Celý můj život je vlastně hasičina.

VIDEO: Potyčka ve škole. Učitel v Ostravě se neudržel a napadl studenta

Karel Bukvic ml.

– 33 let

– člen SDH Horní Tanvald od osmi let

– člen Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje od roku 2007

– velitel JSDH Horní Tanvald od r. 2010

– starosta SDH Horní Tanvald od roku 2015

SDH Horní Tanvald sídlí netypicky v kontejnerových buňkách. Jak k tomu došlo?

Původně jsme měli v nájmu prostory klubovny a jinde zase garážové stání. V roce 2020 jsme ale museli řešit výpověď z obou těchto prostor, na řešení jsme měli rok. Konzultovali jsme to s vedením města, to se snažilo nalézt vhodný dotační titul na výstavbu nové hasičské zbrojnice, ale nepodařilo se. Nakonec se ukázalo jako nejschůdnější postavit klubovnu z buněk vedle garáží pro menší vozy a materiál. Jde sice o přechodné řešení, ale pro nás to bylo nejlepší možné řešení. Navíc jsme si udělali mnohé sami, město zaplatilo materiál. Práce, které se dělaly svépomocí, byly součástí revitalizace garáží a přilehlých prostor.

Má Horní Tanvald i výjezdovou jednotku?

Ano, jsme ale až v kategorii JPO V, což znamená, že nevyjíždíme tak často. Máme v ní osmnáct členů, za rok 2021 jsme zasahovali u pěti událostí. Jsme na to vybavení, což je hrazeno z městské rozpočtu a částečně z dotací Libereckého kraje. Výjezdová technika by ale zasloužila omladit, vždyť cisterna pamatuje padesát let. Je to postarší babička, takže ji přes zimu máme zaparkovanou v soukromých prostorech, protože v našem areálu na ni prozatím nemáme garážové stání. Na zimu ji zazimujeme a čekáme na jaro. Výhledově ale počítáme s tím, že bychom mohli dostat něco novějšího.

Na vesnicích jsou dobrovolní hasiči hybatelem spolkových akcí. Platí to i ve městě?

Určitě. Děláme spousty akcí pro veřejnost, zajišťujeme občerstvení na dalších akcích, namátkou na mistrovství ČR v požárním sportu mládeže a dorostu v Jablonci v roce 2013, v roce 2018 na Mistrovství České republiky v požárním sportu v Liberci, asi třikrát na Author Cupu. Spolupracujeme s Muzeem obrněné techniky Smržovka, takže připravujeme občerstvení na jejich akce. Pořádáme Pálení čarodějnic, to děláme už odjakživa. Teď jsme dva roky nemohli, věřím, že letos to klapne. Pořádáme i naší soutěž zvanou O pohár starosty města Tanvaldu, letos nás čeká 26. ročník. Soutěž je zařazena do seriálu soutěží v požárním útoku Jizerské ligy, což zaručuje hojnou účast družstev z celého širokého okolí i mimo Liberecký kraj.

Zdroj: SDH Horní TanvaldHorní Tanvald je známé jméno i z dětských hasičských soutěží. Jak nové členy hledáte?

Máme teď třicet dětí, což je historicky zřejmě nejvíce. Neoslovujeme školy, neděláme žádné nábory, děti se nám hlásí samy. Přijde jedno, je nadšené, poví to kamarádům a už jsou tady. V roce 2019 převzal vedení dětí Tomáš Tarabec, který dokáže děti přitáhnout a získat si je. Díky němu máme mládež zdatnou, práce s ní nabrala úplně jiný rozměr. Teď máme čtyři soutěžní družstva, což je úžasné, mívali jsme jedno. Dříve pro nás bývalo prioritou zajišťování akcí, teď jsou pro nás přednější soutěže, protože si tím vychováváme své nástupce. Děti nám dělají radost, ze soutěží vozí poháry a medaile pravidelně. Sám se v soutěžích v požárním sportu pohybuji dlouhý čas, dříve jako závodník, v poslední době jako rozhodčí a nebo na dětských soutěží jako pravá ruka vedoucího mládeže.

Vy sám jste profesionálním hasičem. Odchází od vás děti po stejné dráze?

Přímo od našeho sboru ne. Ale jinak znám hned několik takových případů v okolních sborech. Ono všeobecně hodně mládeže přechází po škole k profesionálním hasičům.

Všichni vlastizrádci skončí na šibenici, hrozili demonstranti před Sněmovnou

Promítly se do hospodaření sboru opatření proti šíření koronaviru?

Samozřejmě, naštěstí to pro sbor nebylo nějak devastující, naši činnost to neovlivnilo a neovlivní. Máme nějaké finanční rezervy, daří se nám dosahovat na dotace pro činnost dětí jak od státu, tak od Libereckého kraje, činnost podporuje i město Tanvald, a to dost výrazně, za což jsme rádi.

Jak vidíte budoucnost sboru?

Teď ji vidím dobře. Máme dost dětí, určitě se bude rozšiřovat členská základna i nadále. Vyhlížíme zděnou hasičárnu s garážovým stáním a modernější cisternou. Nejsme tady nespokojeni, ale věřím, že se to v nějakém horizontu také podaří.