Poté se hasiči přesunuli do objektu, kde se v jednom z bytů rozhořel silný požár. Cvičili jeho hašení, odvětrávání kouře, přístup do bytu, přístup techniky, postupy při hašení a další věci.

Jenišovští slaví. Ministerstvo napadlo povolení pro Sedlecký kaolín

"V tomto objektu se donedávna normálně bydlelo. Nacvičujeme zásah právě při požáru bytových domů. Jedná se o typ události, která je nesmírně složitá zejména z důvodu nepřehlednosti prostoru a množství hořlavého materiálu. Často také špatné přístupnosti k místu požáru. Proto je zde i speciální zařízení Cobra. Za možnost využití tohoto objektu, která navodí přesnou situaci, jsme nesmírně rádi a městu Cheb za to děkujeme. Není jich tolik a neděje se tomu často. Vyzkoušet si to mohou jak nováčci, tak kolegové, kteří ještě u podobné události nezasahovali," dodal mluvčí.

Výcvik byl určený pro hasiče z profesionálních stanic a přizváni byli i drážní hasiči. "Jde o kolegy, kteří s námi spolupracují v Chebu a okolí prakticky na každé větší či závažnější události," upozornil Kasal.

Čápi v Třebeni mají zcela nové hnízdo. Čeká se, že po letech zahnízdí

Pokud jde o samotný panelový dům, rozhodlo vedení Chebu jasně. "Jde o velice nevhodnou stavbu, která se nachází v historické části města, navíc nákladnou na správu a údržbu. "Proto jsme se rozhodli objekt zdemolovat," potvrdil místostarosta Chebu Jiří Černý. O tom, co na uvolněném místě bude, není zatím rozhodnuto. "Určitě o tom nebudeme rozhodovat v tomto volebním období. Je ale pravděpodobné, že jak se bude do budoucna okolí této lokality renovovat a bude se řešit průjezdnost kolem kulturního centra Svoboda, dojde v souvislosti s tím k nějakému projektu. Zda to bude například parkoviště či jiný objekt se v tuhle chvíli neví, a rozhodně o tom nebudeme rozhodovat v nejbližší době," dodal Černý, který se byl na zásah hasičů osobně podívat. V civilu pracuje u záchranné služby a možná proto přišel nápad nabídnout objekt určený k demolici celému Integrovanému záchrannému systému. Jeho příslušníci zde mohou zhruba do května letošního roku provádět své výcviky.