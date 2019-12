„Je to úžasné, především kvůli lidem. Když jsme měli zásahy v počasí, jako je dneska, kdy sněží, tak kluci se vrátili mokří. Když jsme měli za dvě hodiny výjezd, museli do mokrého oblečení,“ neskrýval svou radost při slavnostním otevření nového zázemí v sobotu 14. prosince velitel kytlických hasičů Jan Havránek.

Doposud sídlili hasiči ve staré budově bývalého svazarmu, kde bylo dokonce tak málo místa, že velitel Havránek musel mít cisternu u sebe doma. To nyní skončilo. Navíc v garáži přibylo také jedno nové auto. Od ministerstva vnitra se podařilo získat dodávku, kterou využívalo jako záložní sanitku. Tu následně hasiči nechali přestavět a nyní bude sloužit jako dopravní auto, které je vybavené například čerpadlem, motorovou pilou nebo souprava na řešení ekologických havárií.

Stavba unikátní budovy vyšla Kytlice na přibližně sedm milionů korun. Polovinu pokryly dotace od ministerstva vnitra a kraje, druhou polovinu musela dát obec ze svého. „Museli jsme si na to naspořit. Čtyři roky jsme se nepouštěli do žádných velkých investic,“ řekla starostka Kytlic Monika Hladíková. Podle jejích slov Kytličtí chtěli, aby hasičárna nijak v obci nevyčnívala. Je tak sice postavená z běžných materiálů, má ale obložení, které připomíná vesnickou chalupu. „Pokud to půjde, tak se přihlásíme do některé z architektonických soutěží. Měli jsme tu audit z ministerstva a řekli nám, že něco podobného ještě neviděli, že je to opravu unikátní stavba,“ dodala starostka Kytlic.

Kromě garáží, šaten nebo umýváren je v nové zbrojnici také velký sál, který je možné využít nejen pro výuku malých i velkých hasičů. Obec by zde v budoucnu mohla dělat například zasedání zastupitelstva nebo některé společenské akce, mohl by zde vzniknout spolkový dům. Má také ještě jeden primát. Je to po dlouhých desítkách let první velká budova, která byla ve vesnici na okraji Lužických hor postavena.

Slavit přijeli i kolegové z okolí

Popřát svým kytlickým kolegům přijely v sobotu dopoledne také desítky dobrovolných i profesionálních hasičů z celého Děčínska. Nechyběli zástupci dobrovolných jednotek například z Děčína, Hřenska, Krásné Lípy, Mikulášovic nebo Varnsdorfu. „Hasičinou se zabývám třicet let. A bylo to poprvé, kdy jsem viděl, že se podařilo obnovit jednotku tak, jak se to povedlo v Kytlicích,“ složil poklonu velitel dobrovolných hasičů Jiří Sucharda, který Kytlickým při znovuzaložení jejich jednotky pomáhal.

Za velmi vydařenou stavbu považuje kytlickou zbrojnici také děčínský městský architekt a krajský architekt Ondřej Beneš. „Je to zajímavá budova. Není to žádná obyčejná stavařina, která se u podobných staveb nabízí. Je z ní cítit velká péče, kterou jí místní věnovali – a to je to nejdůležitější. Mimořádné je totiž to, jakou energii bude celé místo mít.“

Pro kytlické hasiče práce na vylepšování svého vybavení ani vybudováním zbrojnice nekončí. „Je nám jasné, že v obci nejsou jen hasiči. Takže nyní budou na řadě investice do cest nebo rybníků. Mám ale sen, že se nám jednou podaří nahradit naši starou cisternu RT modernějším strojem,“ uzavřel velitel hasičů Jan Havránek.