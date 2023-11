Od čtvrtečních 20 hodin začně odstávka horkovodu z Vřesové. Trvat má až do pátečních ranních hodin. Města upozorňují rodiče na nutnost přiobléct děti do škol.

Topení - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

O odstávce informovala společnost Sokolovská uhelná. "Z důvodu odstranění havarijního stavu na horkovodním přivaděči dojde ze strany SUAS Teplárenské k přerušení dodávky tepelné energie pro všechny její odběratele odebírající tepelnou energii ve formě horké nebo teplé vody, a to na nezbytně nutnou dobu," vysvětlila Sokolovská uhelná.

Dodávky se přeruší ve čtvrtek 30. listopadu od 20 hodin. Obnovit by se měly okolo páteční 7 hodiny ráno. Odhaduje se, že odstávka postihne až třicet tisíc lidí. Týká se oblasti Karlovy Vary, Chodov, Nová Role, Nové Sedlo a Vintířov. Města Nejdek se odstávka nedotkne. "Budeme se snažit odstranit závadu co nejdříve, aby byl dopad na odběratele co nejmenší," přislíbila zákazníkům společnost.

Na odstávku se připravila i některá města. Například Chodov. "Společnosti Teplo Chodov a Marservis jsou ve městě připraveny dodávky obnovit, jakmile to bude možné. Všechny školy včetně mateřské a školní jídelny budou otevřené, nicméně je třeba počítat s tím, že v budovách bude chladněji a děti je nutné teple obléci," upozornilo město rodiče.

Odstávka se dotkne i hotelů v Karlových Varech, stejně jako dalších objektů. „Tuto informaci jsme předali všem městským organizacím, především například školám a Městskému zařízení sociálních služeb, ale také třeba Asociaci hotelů a restaurací, aby se mohly na tento výpadek připravit a aby také počítaly s tím, že i náběh vytápění po obnovení dodávek tepla může nějakou dobu trvat,“ řekla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.