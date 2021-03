Covid dokáže lidi odříznout i od dodávek tepla. Přesvědčila se o tom Miroslava Šultysová z Mostu. Se svým synem na distanční výuce a dalšími obyvateli paneláku museli být několik dnů ve studených bytech, protože v jedné domácnosti byla havárie na topení. Přivolaní opraváři dovnitř nemohli, protože uvnitř byli lidi v karanténě. Poruchu řešili odpojením centrálního rozvodu pro rohové byty. Teplo do nich začalo proudit, až když závadu odstranili řemeslníci, kteří měli odvahu vstoupit do karanténního bytu v ochranných oblecích.

„Nedokážu si představit, zda by nám někdo pomohl, kdyby venku bylo minus sedmnáct a v bytě by byla ještě větší zima,“ řekla Deníku Mostečanka. Čekání na teplo bylo podle ní nepříjemné a dlouhé. Překvapilo ji, že rok po vypuknutí epidemie nejsou opraváři na podobný zásah připraveni. Navíc upozornila, že dnes je téměř nemožné si najít náhradní ubytování, když je omezen pohyb osob, hotely jsou zavřené a ne každý má chatu. „Současná covidová situace po nás vyžaduje, abychom se zdržovali v místě bydliště,“ dodala Mostečanka, která se snažila obnovu dodávek tepla urgovat u řady organizací a Deníku nezvyklý případ popsala.

Zůstali bez tepla

V pátek 26. února byla odstavena stoupačka topení, která vytápí kuchyň a obývací pokoj rohového bytu 2+1. U firmy, která má na starosti havárie, žena zjistila, že v jednom z pater došlo k poruše na radiátoru, ale kvůli karanténě opraváři dovnitř nemohli a stoupačku vypustili. Bez tepla se tak ocitlo 13 domácností.

Mostečanka doufala, že někdo pomůže, protože topení nehřálo ani o víkendu. „Paní správcová mě prosila, abych byla trpělivá a čekala. Trpělivá být umím, ale ne ve studeném bytě, kde se již začala rosit okna,“ popsala vývoj.

V pondělí se mohla ohřát v práci, ale bylo jí líto syna na distanční výuce, který musel zůstat doma. Pak dostala zprávu, že se hledají opraváři dobrovolníci. „Ihned mi to připomnělo scénu ze seriálu Černobyl, tam taky měli dobrovolníci v olověných oblecích odstranit grafit ze střechy reaktoru,“ sdělila. Až v úterý 2. března se jí ulevilo – topení začalo hřát.

„Nevěděli jsme, jak máme postupovat, a proto jsme volali na hygienu,“ vysvětlil průtahy šéf opravářů Petr Urban.

„Firma musela opravu konzultovat s krajskou hygienou a nic nezanedbala. Opravu provedla a patří jí za to pochvala,“ sdělil Petr Prokeš z bytového družstva Krušnohor, které má panelák ve správě. Podle něj byl zásah rizikový a náročný, protože opraváři se museli vybavit jako zdravotníci a vstoupit do bytu v sehnaných „skafandrech“.

Že to nebylo snadné, vyplývá i z mailové komunikace Mostečanky, která oslovila v pondělí ředitele Krušnohoru Františka Rybu. „Po projednání s hygieniky firma musí zajistit dva dobrovolníky, vybaví je ochrannými pomůckami a provedou opravu. Doufám, že vše dopadne dobře,“ odpověděl ředitel.

Pomoc dokonce nabídl informovaný dodavatel tepla, který měl potřebné ochranné prostředky, ochranné overaly, respirátory i obličejové masky a zapůjčil by i ozónovač pro dezinfekci místností.

„Tohle byl výjimečný případ,“ potvrdil Jiří Hasman, provozující pro družstvo havarijní dispečink. Topenáři se obávali nákazy a nechtěli nic riskovat. Podle Hasmana se různé poruchy v oborech voda, topení, plyn a elektro od loňského března řeší v bytech bez karantény obvyklým způsobem, ale ani do nich nelze přijít jen v montérkách. Základem je ochrana úst a nosu. Každé opravě už rok předchází dotaz, zda je rodina zdravá. „My se ptáme lidí, zda jsou nakažení a měli by to vědět i předsedové domovních samospráv, protože taková informace řešení havárií usnadní,“ dodal Hasman. Teď už by opraváři měli být připraveni jednat rychle, pokud se podobná porucha objeví v jiném bytě s karanténou.

Krušnohor zajišťuje správu téměř 22 tisíců bytů, což z něj dělá největší organizace svého druhu v ČR. Když je v domě družstva havárie, volá se zákaznické centrum nebo po pracovní době centrální havarijní dispečink, kde služba pošle ihned do terénu podle druhu opravy jednu ze smluvních firem. Dispečer také potřebuje vědět, zda v místě havárie není někdo nemocný nebo v karanténě. „Podle toho se pak přijímá opatření,“ sdělil Prokeš.