U příležitosti výročí 30 let od sametové revoluce byla na Letišti Václava Havla Praha otevřena fotografická výstava vyjadřující spojení Václava Havla, letiště a létání. Výstava vznikla ve spolupráci Letiště Praha a Knihovny Václava Havla a je volně přístupná pro všechny cestující a návštěvníky ve veřejné části pražského letiště mezi Terminálem 1 a Terminálem 2.

Na ruzyňském letišti začala výstava fotografií s Václavem Havlem. | Foto: Letiště Praha

Výstava sestává z celkem 16 dobových fotografií, které zachycují Václava Havla na letišti či v letadle, a to především na pozadí prvních měsíců a let po jeho zvolení československým prezidentem. Mezi vystavenými snímky je například i památná fotografie Václava Havla s britskou rockovou kapelou Rolling Stones, přivítání papeže Jana Pavla II. krátce po jeho příletu do Prahy, ale třeba i fotografie připomínající proces pojmenování ruzyňského letiště právě po Václavu Havlovi.