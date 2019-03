Havrani rabující v odpadkových koších a zasypávají chodníky úlomky přenášených větviček při stavbě hnízd vadí některým Chrudimákům i letos na jaře. Problémem se na posledním jednání zabývali i tamní zastupitelé, ke kácení stromů, kde ptáci hnízdí, však vedení města přistoupit nechce.

Hřbitov u sv. Kříže, v pozadí stromy s havraními hnízdy. | Foto: Deník / Marek Nečina

Ptáci rovněž kálejí na venku schnoucí prádlo nebo na hřbitovní hroby. Což je případ havranů hnízdících na vysokých stromech v blízkosti hřbitova u sv. Kříže. „Plánuje se shoz těchto hnízd, nebo dojde třeba i na opatření trvalejšího charakteru? Mám na mysli pokácení stromů, protože havrani hroby docela znečišťují. Myslím, že to není důstojné, a že by se to mělo nějakým způsobem řešit,“ dotazoval se na schůzi zastupitelstva opoziční zastupitel Jiří Hradec.