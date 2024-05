„Nosím ho na zádech, protože bydlíme v pronajatém bytě ve vyšším patře v domě bez výtahu,“ svěřil se ve čtvrtek u Okresního soudu v Jihlavě otec postiženého mladíka, pětapadesátiletý Michal K.

O nemohoucí příbuzné doma pečují statisíce Čechů. Zadarmo a na pokraji sil

Michal za své utrpení dostal od pojišťoven miliony korun. Jenže to byl právě jeho otec, který svému synovi připravil další útrapy. V hazardních hrách totiž rozházel většinu z devíti a půl milionu korun odškodného. Místo toho, aby za peníze pořídil například nové bezbariérové bydlení, chodil do heren a prohrával statisíce a miliony jako na běžícím páse.

„Je mi to strašně líto. Jednu chvíli jsem se z toho málem zbláznil. Když jsem se opil, tak jsem šel hrát. Myslel jsem, že co jsem prohrál, zase vyhraju zpátky,“ svěřil se soudu Michal K., který přiznal svou vinu a projevil nad vším velkou lítost. „Odčiním to tím, že budu synovi sloužit do konce života,“ dodal.

Akt naprostého sobectví

Když se vše provalilo, kriminalisté Michala K. obvinili ze zločinu zpronevěry. Za to mu hrozil trest od dvou do osmi let. Státní zástupkyně Vladimíra Hubáčková přišla k soudu s tím, že pro obviněného otce požaduje tříletý nepodmíněný trest. „Už takto vážnou rodinnou situaci obviněný svým aktem naprostého sobectví ještě zhoršil. Jako synův opatrovník měl hájit jeho zájmy. Pokud půjde otec do vězení, tak syn s největší pravděpodobností skončí v ústavu, protože matka sama péči nezvládne,“ naznačila.

Obhájce obviněného Karel Belatka z Jihlavy ve své řeči apeloval na soud, že pokud pošle obviněného do vězení, bude to konec celé rodiny. „Poškozený je na své rodiče silně fixován a má k nim naprostou důvěru. Kdyby se to mělo změnit, mohlo by to na něj mít další psychické následky,“ upozornil.

Pečující o nemocné příbuzné nemá kdo vystřídat. Pomoc mají na stole poslanci

Žalobkyně dokonce navrhovala výslech poškozeného, ale to nakonec soud vzhledem k jeho zdravotnímu stavu zamítl. Místo toho vyslechl současnou opatrovnici Janu Machatou. „Péče o poškozeného je v současné době ze strany rodiny plně zajištěna. Do kontaktu přicházíme pouze při předání sociálních dávek. Na začátku obviněný vystupoval, že žádnou chybu neudělal, a proč se tím vlastně zabýváme. Ale to bylo naposledy, kdy se tak projevil,“ řekla.

Dvacet minut na rozmyšlenou

Soud si vzal na rozmyšlenou pouze asi dvacet minut. Na pokyn „povstaňte“ soudkyně Tereza Jedličková spolu se senátem rozhodla, že Michal K. do vězení nakonec nemusí. Za zločin zpronevěry dostal sice tři roky, ale podmíněně odložené na zkušební dobu čtyř let. A musí nahradit způsobenou škodu.

„Myslíme si, že domácí péče je pro poškozeného daleko lepší, než kdyby skončil v ústavu. To má jistě své výhody, ale v tomto případě dáváme přednost tomu, aby byl poškozený v péči svých rodičů,“ zdůvodnila svůj verdikt Jedličková.

Myslí si, že to musí zvládnout. Pečující proto nežádají o podpůrné služby

Michalovi K. pomohlo i to, že dosud nebyl soudně trestán, o svého syna nadále pečuje, přiznal svou vinu a všeho litoval.

Rozsudek zatím není pravomocný. Obžalovaný se sice práva na odvolání vzdal, státní zástupkyně i opatrovnice si ponechaly lhůtu na vyjádření. Pokud se někdo z nich odvolá, bude se ještě kauzou muset zabývat Krajský soud v Brně.