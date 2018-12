Vymýtit patologické hráčství se snaží další město jižní Moravy. Zanedlouho si automaty nezahrají lidé v Kyjově na Hodonínsku. Nulovou toleranci vůči hazardu schválili zastupitelé minulý týden. „Od roku 2019 město nepovolí žádné výherní loterijní terminály. Stávající povolení pak doběhnou a nebudou obnovena,“ upřesnil mluvčí Kyjova Filip Zdražil.

Automaty. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Dosud ve městě platí devatenáct povolení, poslední skončí v březnu 2021. „Zbývá u nás sedm heren. Některé zanikly díky celostátní regulaci. Drtivá většina skončí v roce 2020,“ dodal mluvčí.

Ne všichni kyjovští zastupitelé krok vnímají jako správný. Skeptický je například Jan Navrátil. „Mluvíme o konci hazardu v Kyjově, ale to je naprostá iluze. Nikdo ho nikdy nevymýtí, tak jako nikdo nevymýtí alkohol. Jen my z toho nic mít nebudeme,“ odkázal na zasedání zastupitelstva na snížený přísun peněz do rozpočtu.

Kde zakázali hazard



• V Kyjově novou vyhlášku na regulaci a následný zákaz hazardu schválili letos v prosinci.

• V Blansku platí už pět let vyhláška, která zakazuje hazard. Z poplatků za provoz výherních zařízení putovalo do rozpočtu města kolem deseti milionů ročně. Město přesto vyhlášku rušit neplánuje.

•V Břeclavi vydali vyhlášku, která na území města zakázala provoz výherních automatů před sedmi lety.

• V Hodoníně přijali vyhlášku o regulaci hazardu před dvěma lety.

Příjmy z hazardu jsou totiž nemalé. Třeba ve Vyškově se pohybují v desítkách milionů korun ročně. Starosta města Karel Jurka je vyškolený specialista pro regulaci hazardu. Ani on není příznivce úplného zákazu. „Prohibice nikdy k ničemu pořádnému nevedla. Můžeme si jen čistě pokrytecky říct, že hazard na území města není, ale neuvidíme, že herna vznikla pět kilometrů odsud. Nikdy úplný zákaz nedoporučím, ale je možné, že se nová koalice dohodne jinak. Zatím jsme to ale neřešili,“ řekl Jurka.

Před pěti lety začali radní omezovat hazard v Blansku. Klasické výherní automaty se jim podařilo vytěsnit, ale na takzvané kvízomaty byli krátcí. Před časem jich tam fungovalo několik desítek.

Už před sedmi lety začal platit zákaz hazardu v Břeclavi. Po tříletém přechodném období začal od ledna 2015 plošný zákaz platit naplno a ministerstvo financí zahájilo správní řízení o odejmutí povolení. „Poslední výherní automaty zmizely z Břeclavi letos na jaře,“ upřesnil mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek. Přímo za hranicí břeclavského katastru však vyrostla dvě kasina, v Kosticích a v Lanžhotě.

V Hodoníně vyhláška o regulaci hazardu platila jen devět měsíců. „Na popud opozičních zastupitelů ji město loni v říjnu zrušilo. Důvodem byla kromě poklesu příjmů údajná diskriminace majitelů heren. Provozovatelé hazardu se snažili vyhlášku obcházet a zakládat místo heren kasina. V té době v Hodoníně fungovalo jedenáct kasin a přes čtyři sta herních automatů,“ uvedl hodonínský mluvčí Josef Horníček.