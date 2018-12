Uzavřená dálnice nenechala v klidu hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka (ČSSD). Dnes pošle dopis, ve kterém vyzve ministra dopravy, aby se situaci v úseku dálnice mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem věnoval.

O komentář hejtmanství a záchranných složek k situaci na D1 byl mezi novináři značný zájem. | Foto: Deník / Martin Singr

Dopis bude výsledkem schůzky pracovní skupiny Doprava složené ze zástupců hejtmanství, policistů a hasičů, kterou hejtman včera svolal. „Vyzývám Ministerstvo dopravy, aby se této záležitosti věnovalo. V současné době, kdy jsou pracovní práce zastaveny, může upravit úsek tak, aby tam byly dva průjezdné pruhy,“ uvedl hejtman na setkání s novináři a pokračoval: „Požaduji v případě vyhlášení mimořádné situace zákaz přejíždění kamionů do rychlého pruhu.“ Ministr dopravy Dan Ťok (nest. za ANO) prý už tuto možnost řeší.



Hlavní problém je dle hejtmana i záchranných složek nedokončená rekonstrukce dálnice mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. „Je to nepřipravenost Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstva dopravy, jinak to vyjádřit nemůžu,“ prohlásil Běhounek a dodal: „Všichni z Vysočiny úsek mezi 91. a 104. kilometrem znají, neznají ho v Praze. My hasíme požár, který jsme nezaložili.“ Rychlé řešení by pak podle hejtmana bylo posunout svodidla v úseku, kde se nepracuje. Půl metru až metr šířky dálnice navíc by prý situaci výrazně usnadnil.



Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Kroupy zhotovitel oprav opakovaně požádal o prodloužení termínu, do kdy mají být práce dokončeny a to do čtvrtého ledna. „Veškeré práce jsou závisle na klimatických podmínkách, první část bude předána z kraje ledna 2019 a poslední z kraje února 2019,“ odpověděla na dotaz Deníku Vlasta Končelová z Geosan Group, což je jedna z firem konsorcia, které modernizaci v kritickém úseku provádí. Je otázka, jestli bude ŘSD tento termín dokončení akceptovat.

V noci ze středy na čtvrtek se kolona ve směru na Brno podle policie táhla až po čtyřiašedesátý kilometr, někteří řidiči strávili na dálnici i čtrnáct hodin. Do Jihlavy nedorazil mimo jiné ani autobus hokejistů z Kadaně na prvoligové utkání proti Dukle. V dané situaci se na inkriminované úseky s velkými potížemi dostávaly i sypače, musely jim asistovat policejní hlídky.



Svůj podíl viny na situaci ale mají i řidiči kamionů. „Někteří z nich svým bezohledným chováním zablokovali oba dva pruhy. Máme i fotky, kde stojí tři kamiony vedle sebe v jednom směru jízdy, což je přestupek proti zákonu,“ řekl ředitel Krajského ředitelství Policie kraje Vysočina Miloš Trojánek. Zmínil také situaci, kdy si řidiči stojící v koloně dali bezpečností přestávku a šli spát. „Policisté pak chodili pěšky po dálnici v protisměru, budili řidiče. Oni několikrát i nastartovali, policista šel dál a když se za hodinu a půl vracel, kamion tam stále stál,“ popsal běžnou praxi.



Situace však byla nezvykle komplikovaná, po čerstvě posolené dálnici projely třeba jen tři kamiony a další už jel opět po náledí. Proto se Trojánek dokonce ptal, jestli se používá stejná sůl jako v předchozích zimách. „Otázka, jestli je použitá sůl ta správná, která by měla pracovat, byla na místě, i když byla trochu s nadsázkou. Bylo mi řečeno, že ano,“ vysvětlil.