Středočeská hejtmanka Jermanová se po porodu vrátila do úřadu. Ukázala dceru

/FOTOGALERIE/ Březnový porod miminka, o němž se vědělo dopředu, že to bude holčička, byl plánovaný doma; v benešovské nemocnici. To ve čtvrtek uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) na setkání s novináři po návratu do úřadu z mateřské pauzy, kde představila dceru Emu. Nyní již bezmála pětikilovou: od 14. března, kdy přišlo na svět, miminko přibralo téměř dva kilogramy.

„Kde jinde?" konstatovala k výběru porodnice. Původně sice mlžila a Benešov na přímou otázku Deníku výslovně popřela, už v té chvíli ale bylo rozhodnuto. Jen prý nechtěla stresovat personál a obtěžovat ostatní maminky. I tak se v nemocnici objevil televizní štáb… „Benešovská porodnice funguje výborně," shrnula do čtyř slov vlastní zkušenost – přičemž netajila své překvapení z toho, jak mladý tým zdravotníků o ni pečoval. „Musím ale ocenit, že šikovní jsou ve všech našich porodnicích," pochválila obdobná pracoviště i v dalších krajských nemocnicích. Připomněla v té souvislosti také stoupající zájem maminek z Prahy, jež prý oceňují i komfort, který ve středních Čechách mohou očekávat. Na otázku Deníku, zda původně nejmenovaný „host setkání" bude poskytovat rozhovory, hejtmanka přikývla. „Pokud budete rozumět," usmála se. Nakonec z toho však nebylo nic. Celou dobu, po niž byla v jednací místnosti radních na krajském úřadu vystavena pozornosti objektivů fotoaparátů a kamer, malá Ema prospala. Očka se jí rozklížila až v momentu, kdy si ji maminka v interiérovém kočárku táhla do hejtmanské kanceláře. I pak se však projevila jako nebývale hodné dítě: obešlo se to bez křiku. Hejtmanka, která už má dospělého syna, dávala již před porodem na srozuměnou, že počítá s tím, že občas bude postupovat jako moderní manažerky: miminko bude mít u sebe v kanceláři. Měla totiž jasno předem: z práce si odskočí, aby se uchýlila do ústraní, jen na šest týdnů. Už tehdy také připomínala, jak je vše naplánováno: významnou část péče o dceru převezme její manžel Jakub Pokorný. To prý funguje, ale je to náročné: s mužem mají rozpis, kdy si kdo bere dítě na starost. Svěřila se také s typicky maminkovskými problémy: kvůli tomu, že je v Benešově rozkopaná ulice, kde bydlí, je problém dostat se z domu s kočárkem; jde to jedině zadem… Ani v době nepřítomnosti kontakt s hejtmanstvím Jermanová podle svých slov neztratila. Připustila mimo jiné, že některé materiály, jež byly připraveny k projednání v radě kraje, i na dálku stopla: dále je nepustila a nechala přepracovat.

Autor: Milan Holakovský