„Zdrojem infekce v Zámeckém rybníce byly infikované rybí násady z rybníku Strach na Pardubicku z let 2017 a 2018. Kvůli přesunům ryb se nákaza postupně dostala i do dalších rybníků,“ konstatoval Radek Axmann z pardubické krajské veterinární správy.

Kvůli tomu ovšem právě na Zámeckém rybníku nastal problém s labutí rodinkou. Ochranáři se ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči je z polovypuštěného snažili odchytit, ale podařilo se jim to jen zčásti. „Po dohodě a ve spolupráci se Záchrannou stanicí Pasíčka jsme provedli odchyt samice labutě a mláděte ze Zámeckého rybníku. Samec zatím zůstane na místě a jeho pohyb budeme monitorovat,“ konstatoval hasič Ondřej Dostál.

Samce se jim zatím odchytit nepodařilo. „Odchytili jsme mládě a na něj jsme nalákali samičku. Samci to však bylo jedno a nenechal se zlákat. Budeme se o to pokoušet i v dalších dnech,“ uvedl Marek Stříteský ze Záchranné stanice Pasíčka. Odchyt labutí podle něj požadují rybáři také kvůli tomu, aby ptáci nechytili od ryb nákazu a nepřenesli ji do dalších rybníků.

Už předtím ochranáři požádali veřejnost, aby se při venčení psů Zámeckému rybníku vyhnula. A to právě kvůli bezpečí labutí v případě, že by si začaly pěšky hledat nové útočiště.

Padesát tun kaprů

Rybáři na Pardubicku už několik týdnů likvidují chovy v šesti rybnících. Celkem přijdou o padesát tun kaprů, což je ve finančním vyjádření kolem šesti milionů korun. Loni jim při podobné nákaze pomohl stát. Virem herpes se mohou nakazit jen kapři a japonští kapři. Další druhy ryb mohou nákazu přenášet, ačkoliv samy neonemocní. Rybáři musí zabít všechny ryby. Na lidi nákaza přenosná není.