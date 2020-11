Zájemci ji mohli ale sledovat pomocí kamery a internetovému přenosu na Facebooku spolku. Tramvaj byla vyrobena v roce 1964 ve východněmeckém městě Gotha a pro cestující sloužila v Jeně až do roku 1994, kdy byla upravena na školní vůz pro výuku řidičů. Spolek vůz odkoupil a převezl do Liberce v roce 2016 a následně zahájil potřebné opravy, aby mohl vozit cestující.

Jedná se o klasickou dvounápravovou tramvaj, na které zaujme především její ovládání. Řídí se totiž pomocí volantu, kterým řidič ovládá kontrolér umístěný pod podlahou. Tramvaje typové řady Gotha byly typickými vozidly pro města tehdejší Německé demokratické republiky a mnohde byly motorové vozy spojovány do souprav i s dvěma vleky.

Historické snímky

Boveraclub už 33 let renovuje historické dopravní prostředky a funguje za časů koronakrize, kdy se jeho činnost přesunula spíše do zákulisí. Do konce roku by členové spolku rádi dali dohromady zázemí v Technickém muzeu v Liberci. Zatím se jim podařilo zateplení prostoru a instalace topení a pomoc jim poskytlo i město Liberec. Do zázemí by chtěli přestěhovat celý archiv. Velký úspěch slaví s historickými snímky, které uveřejňují na svém facebookovém profilu.