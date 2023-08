/FOTO, VIDEO/ V areálu Kmochova ostrova v Kolíně se 12. srpna uskuteční další ročník oblíbených historických slavností, letos už s pořadovým číslem jedenáct.

Historické slavnosti v Kolíně. | Video: Zdeněk Hejduk

Pořadatelem tradiční akce je skupina historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína. „Každoročně mají slavnosti spojitost s významnou historickou osobností. Letos si připomeneme korunovaci císařovny Marie Terezie českou královnou (1743), od které letos uplyne 280 let,“ informují pořadatelé s tím, že jedenáctý ročník připomene i 260 let od konce sedmileté války, kdy bitva u Kolína v roce 1757 byla jednou z prvních v tomto vleklém konfliktu.

Historické slavnosti v Kolíně na téma „Za časů krále Karla IV.“:

Zdroj: Youtube

Celodenní program začne v sobotu 12. srpna v 10 hodin dopoledne a nabídne velkolepou podívanou malým i velkým návštěvníkům. Mimo lákavých divadelních, šermířských, hudebních či tanečních vystoupení na hlavním podiu amfiteátru, bude připraveno mnoho zajímavého i na vedlejší scéně v parku Kmochova ostrova u altánu, kde bude k vidění výcvik vojáků generála Laudona, ukázka odlévání olověných kulí do křesadlových pušek, výstava funkčních replik kanónů z 18. století nebo ukázky pečení vojenského chleba – tzv. komisárku v pojízdné polní pekárně.

Z programu Historických slavností 2019:

Proběhne i výuka historických tanců, ukázky odívání u dvora slavné císařovny či malování obrazů tehdejších dam dvorním malířem. Samozřejmě zde bude i vojenský tábor s výstavou zbraní, ražba mincí, sokolník se svými dravci, exotičtí hadi či výstava bankovek od roku 1762. Program slavností potrvá do 18 hodin, poslední vystoupení na hlavní scéně obstará plzeňská skupina Strašlivá podívaná od 17.20. Vstupné: dospělí 150 korun, děti 80 korun (děti do 6 let zdarma), ZTP, ZTP-P zdarma. Platba je možná pouze hotově na místě konání akce. Více informací a kompletní program najdete ZDE.

Zdroj: SHŠ Páni z KolínaNedílnou součástí činnosti skupiny historického šermu Páni z Kolína jsou, již více než dvacet let, vedle šermířských, divadelních, hudebních a lektorských představení, rekonstrukce historických bitev doplněné dobovými trhy. Skupina se věnuje několika historickým obdobím od gotiky, přes napoleonské války až po začátek 20. století. Pány z Kolína můžete vídat na historických slavnostech, oživlých prohlídkách hradů a zámků, v rekonstrukcích historických bitev, jako stafáž při významných akcích a v neposlední řadě i ve filmech nebo pohádkách tuzemské či zahraniční produkce.