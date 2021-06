První na řadě bude mlékárna. „Vyráběly se tam velké dobroty. Škoda, že už nefunguje,“ povzdechla Simona Klimková, která ochutnala jak tamní sýry, tak jako středoškolská brigádnice dřinu v kdysi prosperujícím podniku.

Před patnácti lety ale ukončil výrobu a následně celý chátrající areál koupilo město. Nyní mají jeho představitelé v rukou rozhodnutí o výběru firmy, která provede demolici budov, s výjimkou dominantního komína. Vše za necelé tři miliony korun. „Letos se mlékárna určitě zbourá,“ potvrdil kyjovský místostarosta Daniel Čmelík.

Zároveň ve vedení radnice řeší jak dočasné, tak dlouhodobé využití pozemku. „Děláme průzkum trhu a jednáme s možnými investory," přiblížil Čmelík. Vizí města je tady výstavba bytů s vhodným zázemím.

V tomto duchu už vypracoval studii proveditelnosti kyjovský architekt Václav Navrátil. „Jde o ukázku investičních možností v této lokalitě. Počítá s uličním prostorem mezi novou výstavbou a budovou pivovaru. Ta sice není památkově chráněná, ale uplatňujeme zde princip zachování toho, co má hodnotu,“ vysvětlil architekt.

Historie spojených objektů bývalého pivovaru a sladovny totiž sahá až do druhé poloviny šestnáctého století. Podle památkářů je hodnotná zejména klasicistně upravená varna. „Momentálně jednáme s investory o využití volného pozemku, který vznikne po demolici mlékárny. Samozřejmě pokud pro někoho bude zajímavé i využití budovy pivovaru s tím, že se dá zrekonstruovat, tak si dokážeme představit na základně nájemního smluvního vztahu, že využije i tento objekt k nějakým komerčním účelů. Osobně bych si tam představoval restauraci s využitím sklepních prostor, které jsou velké a krásné,“ řekl místostarosta s tím, že se dá uvažovat také o přípravě analýzy, která by se zabývala jak historií pivovaru, tak možnostmi jeho využití.

A letos v listopadu uplyne pětapadesát let od chvíle, kdy v historickém kyjovském pivovaru uvařili místní pivovarníci svou poslední várku. „Pivo bylo vystaveno 6. ledna 1967. Zásobování celého rajonu převzal pivovar Jarošov. Pivovarní budova byla pronajata Jednotě na byty, od roku 1969 zde také sídlily Technické služby města Kyjova,“ přiblížila další osudy pivovaru v knize Kyjovské proměny historička a vedoucí místního muzea Blanka Pokorná. Plně do majetku města se areál pivovaru dostal po soudních tahanicích až ve druhé polovině dvacátých let tohoto století.

To už ale tradici kyjovského piva vzkřísili v jiné části města. Díky Kyjovskému pivovaru stále žije místní zlatavý mok na Komenského třídě nedaleko vlakového nádraží. „Nejvíce se prodává náš klasický český ležák jedenáctka a dvanáctka. Vaříme ale spoustu speciálů a jiných pivních stylů,“ sdělil majitel Kyjovského pivovaru Tomáš Machalínek. Navíc dodal, že jejich pivo se dá v současnosti koupit i mimo Kyjov, a to například v Brně, Zlíně, Uherském Hradišti či Mikulově. „Koronavirová krize nás donutila jít více do baleného sortimentu. Naše pivo tak hodně lahvujeme a plníme jej také do plechovek,“ doplnil Machalínek.