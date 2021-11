Zajímáte se o historii svého rodu? Pokud ano, třeba vás vaše pátrání zavede až do 17. století, tak jako rodinu Kremzových. Stačilo jen začíst se do knihy Jiřího Zaise.

Rodina Kremzových uctila památku prapředka Lukáše Kremze | Foto: Deník/David Král

Znáte to, to si jedno pošmourné nedělní odpoledne vezmete do ruky historický román a na co po pár stránkách četby nenarazíte. Jedna z hlavních postav nese úplně stejné příjmení jako vy. A jelikož je váš klan na českém území jediným tohoto jména, je docela dost pravděpodobné, že s vámi má něco společného. Právě tohle se přihodilo panu Jaromíru Kremzovi při četbě knihy Rytíř David Tamfeld z Hranic.