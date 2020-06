Tomáše Janků vždy zajímala historie rodného města, ale v minulosti se spíše zabýval zoologií a v posledních letech svou pozornost zaměřil na botaniku a zahradní architekturu.

To se změnilo před rokem, kdy začal do facebookové skupiny Liberečáci vkládat historické fotografie zachycující město Liberec. „Už tehdy jsem si všiml, že liberečtí pamětníci mají o tuto tematiku velký zájem a rádi si zavzpomínají. Rozhodl jsem se jim udělat radost a začal shánět další materiály,“ nastínil začátky Janků.

Inspirací byla kniha

Vlastní stránku i skupinu Liberec v minulosti a současnosti na Facebooku založil v září 2019. Začal se intenzivněji zajímat o regionální historii, půjčil si několik knih a některé tituly si koupil. Jako první nahlédl do publikace od Svatopluka Technika a Vladimíra Rudy s názvem Liberec minulosti a současnosti. „Když jsem vymýšlel název stránky, která má skloubit minulost se současností, napadl mě podobný název,“ přiblížil Tomáš Janků.

V počátcích by se neobešel bez pomoci Jana Bartoše, který ho seznámil s dalšími dvěma důležitými motory jeho činnosti: Jaroslavem Hůlkou, jenž pomáhá se získáváním fotografií, a Miroslavem Gergelčíkem, tvořícím porovnávací koláže.

„Nejprve rostl hlavně počet lidí sledujících stránky a polovičním tempem přibýval počet členů skupiny. Na podzim se stále nedařilo získat přispěvovatele. Věděl jsem, že spousta lidí má doma úžasné archivy, a je třeba, aby se s námi o ně podělili,“ podotkl Janků. S vědomím toho, že chce stvořit poklidnou skupinu bez hádek a agresivních výpadů, svěřil funkci moderátora Petrovi Blahovi.

„A tak se povedlo vytvořit výbornou skupinu, která se začíná plynule rozrůstat. A někteří mají doma opravdu úžasné archivy jako například Luboš Mencl, Jitka Horušická nebo třeba Jana Ducháčková. Nemůžu samozřejmě zapomenout na úžasný archiv Boveraclubu v čele s Tomášem Krebsem,“ dodal.

První tři měsíce byly spíše zahřívací a Janků si začal uvědomovat akutní potřebu založení webu. V tu dobu už měl jasnou představu, jak by měla stránka vypadat. Chyběly mu zkušenosti s jejich tvorbou, nakonec si zakoupil doménu, větší kapacitu a přenos dat. „Základ stránky tvoří rozdělení podle čtvrtí. Vše bude přehledně řazené a k danému místu budou pohromadě vždy fotografie, články i srovnávací fotografie se současnou podobou,“ popsal vizuál webu jeho stvořitel. Zároveň doufá, že v budoucnu se podaří navázat spolupráci i s historiky a archiváři.

Chtělo by to dron

Aktuálně zpracovává staré příspěvky a zatím má hotovo zhruba 13 procent kapacity webové stránky. Důležité jsou pro něj i současné fotografie, které za deset, dvacet i více let budou pro další generace důležité. „V budoucnu bych chtěl využívat fotografování z libereckých výškových budov. K tomu by se hodil například dron. Lidé si oblíbili srovnávací fotografie, a ty jsou základem této stránky. Chtěl bych vše postupně ještě zdokonalovat,“ nastínil plány Janků.

Za tu dobu, co se stránce věnuje, poznal řadu témat, o kterých lidé diskutují. Ať už to je dostatek zeleně, údajný přehršel obchodních center či zachování chovu bílých tygrů v liberecké zoologické zahradě. Myslí si, že některé změny za posledních sto let nebyly nejšťastnější. „Nejvíce městu a historickému centru vzhledově ublížila výstavba mezi libereckým zámkem a radnicí, kterou vyplňuje hlavně galerie Plaza. Já osobně bych si představoval, že výstavba by měla důstojně zachovávat historický ráz města a ideálně zde měl být vytvořený park,“ vyjádřil svůj názor tvůrce webu.

Jsou vidět rezervy

„Za těch osm měsíců jsem se hodně dozvěděl o historii Liberce. Měl jsem čas přemýšlet o vzhledu města a jeho změnách v proudu času. Současný vzhled se mi líbí, v poslední době se začal hodně zlepšovat, přibylo i zeleně. Avšak historické fotografie nám ukazují, kde jsou rezervy. Webová stránka bude sloužit všem Liberečanům a měla by zachytit postupnou proměnu města,“ uzavřel vyprávění Tomáš Janků.

Odkaz na webové stránky najdete ZDE.