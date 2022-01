Kovaný Liberečan Ladislav Chudoba působí na hudební scéně už pětatřicet let. K djování se dostal ještě před dovršením plnoletosti, když pomáhal známému. Práce mu natolik učarovala, že se rozhodl u ní zůstat. V roce 1987 podstoupil přehrávky u krajského kulturního střediska v Ústí nad Labem.

„Bál jsem se toho, ale zabral jsem a vyšlo to. Byly to poslední přehrávky před revolucí,“ nastínil své začátky DJ Láďa Chudoba. V tu dobu byly samozřejmostí kontroly playlistů, musel být splněn poměr domácího a zahraničního zastoupení. „Tehdy se hodně hrála česká hudba,“ dodal.

Ladislav ChudobaZdroj: archiv Ladislava ChudobyPak přišel zlom, komunistický režim padl a přišla svoboda a uvolnění. Ne nadarmo se 90. letům minulého století přezdívá divoké devadesátky. „Na zábavu to bylo úplně bezvadné období. Uvolnil se režim a objevila se muzika ze Západu,“ přiblížil Chudoba s tím, že česká hudba byla postupně vytlačována tou zahraniční. „Na naši muziku se zapomínalo, lidé chtěli dohnat to, co jim uteklo. Hlad po zahraniční hudbě byl obrovský,“ zdůraznil liberecký DJ.

Mezi oblíbené interprety tak patřili například Dr. Alban, Haddaway a píseň What is Love či hit Coco Jambo od skupiny Mr. President.

Během devadesátek hrál Chudoba převážně na severu Čech. V Jablonci působil v klubech Corso či Malibu, jezdil na Sklářskou chalupu do Harrachova. V městě pod Ještědem hrál rok ve vyhlášené Huti, dále v klubu Áčko či Postilion. Zavítal i do Děčína či Ústí nad Labem.

„Návštěvníci se chtěli bavit, a to všichni bez rozdílu. Párkrát jsem zažil pistoli u hlavy s požadavkem, abych zahrál konkrétní píseň. To prostě k té době patřilo, ale příjemné to rozhodně nebylo,“ svěřil se Chudoba. Ten se osobně potkal i šéfem kosovsko-albánské mafie zvaným Frankie, který byl zastřelen v Liberci.

Zatímco nyní se hraje hlavně o víkendech, v devadesátých letech to byl skoro celý týden. „Energie byla neskutečná, každý toužil po zábavě a tanci. A právě kluby a diskotéky představovaly ideální volbu. Dnes je doba jiná. V něčem bezpečnější, ale atmosféra už není taková, jako bývala,“ upřesnil Chudoba. Ten zůstal věrný svému řemeslu a hraje v libereckých klubech Top Star, Jimmy's či Klub Lípa.