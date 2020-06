„Městská policie nechala preventivně Správu komunikací zvednout lávku přes Klenici u Olympie, která je právě pro tyto situace konstruovaná,“ uvedl Pavel Šubrt z tiskového oddělení magistrátu.

Společnost Compag pak připravila pytle s pískem, které rozveze k tenisovým kurtům a dalším místům, na kterých se voda ráda vylévá z břehů.

Strážníci pak nadále sledují situaci na Klenici i na Jizeře. Žádná dramatická situace by ale nastat neměla. To potvrzují také středočeští hasiči. Podle mluvčího Petra Svobody měli hasiči na Mladoboleslavsku během pátečního dopoledne tři výjezdy. „Jeli jsme k odstranění stromu v Bělé, k překládce SŽDC, a do cestovní kanceláře, do níž tekla voda, to však bylo způsobeno prasklou stoupačkou u sousedů,“ zmínil Svoboda.